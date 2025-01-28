Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartmarblepublic domainearstatuesculpturephotocc0Veiled head for insertion in a female statue. The nose, the back of the head and a section near the right ear were affixed. Marble. 2nd century BCE. 