rawpixel
Edit ImageCrop
1840 G$5 Liberty (or Coronet) Head (no motto) Gold (fineness 0.8990), 21.6mm, 8.359g, designed by Christian Gobrecht JN2015…
Save
Edit Image
coincoin collection united statesgold coinsmoneyvintage coinchristianity public domain imagesvintagegold
Coin money saving background editable design
Coin money saving background editable design
https://www.rawpixel.com/image/10199390/coin-money-saving-background-editable-designView license
1834 G$5 Classic Head Gold (fineness 0.8990), 22.5mm, 8.36g, designed by William Kneass JN2015-6740-41
1834 G$5 Classic Head Gold (fineness 0.8990), 22.5mm, 8.36g, designed by William Kneass JN2015-6740-41
https://www.rawpixel.com/image/8718472/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Coin stack money finance editable design
Coin stack money finance editable design
https://www.rawpixel.com/image/10205552/coin-stack-money-finance-editable-designView license
1822 G$5 Capped Head (large diameter) Gold (fineness 0.9160), 25mm, 8.75g, designed by Reich JN2015-5467-68
1822 G$5 Capped Head (large diameter) Gold (fineness 0.9160), 25mm, 8.75g, designed by Reich JN2015-5467-68
https://www.rawpixel.com/image/8718389/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15118668/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
1866 G$20 Liberty Head (motto) Gold (fineness 0.9000), 34mm, 33.436g, designed by James B. Longacre JN2015-6762-63
1866 G$20 Liberty Head (motto) Gold (fineness 0.9000), 34mm, 33.436g, designed by James B. Longacre JN2015-6762-63
https://www.rawpixel.com/image/8718532/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003963/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
1795 G$5 Turban Head (or Capped Bust) (heraldic eagle) Gold (fineness 0.9160), 25mm, 8.75g, designed by Robert Scot JN2015…
1795 G$5 Turban Head (or Capped Bust) (heraldic eagle) Gold (fineness 0.9160), 25mm, 8.75g, designed by Robert Scot JN2015…
https://www.rawpixel.com/image/8718474/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003972/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
1807 G$5 Capped Bust Gold (fineness 0.9160), 25mm, 8.75g, designed by Reich JN2015-6736-37
1807 G$5 Capped Bust Gold (fineness 0.9160), 25mm, 8.75g, designed by Reich JN2015-6736-37
https://www.rawpixel.com/image/8718160/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003983/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
1795 G$5 Turban Head (or Capped Bust) (small eagle) Gold (fineness 0.9160), 25mm, 8.75g, designed by Robert Scot JN2015-6732…
1795 G$5 Turban Head (or Capped Bust) (small eagle) Gold (fineness 0.9160), 25mm, 8.75g, designed by Robert Scot JN2015-6732…
https://www.rawpixel.com/image/8718445/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Editable stacked coins design element set
Editable stacked coins design element set
https://www.rawpixel.com/image/15080572/editable-stacked-coins-design-element-setView license
The 1849 G$20 Liberty Head (Twenty D.) Gold (fineness 0.9000), 34mm, 33.436g, designed by James B. Longacre JN2015-5732-33
The 1849 G$20 Liberty Head (Twenty D.) Gold (fineness 0.9000), 34mm, 33.436g, designed by James B. Longacre JN2015-5732-33
https://www.rawpixel.com/image/8718542/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Editable 3D treasure box design element set
Editable 3D treasure box design element set
https://www.rawpixel.com/image/15213053/editable-treasure-box-design-element-setView license
1933 G$20 Saint Gaudens Gold (fineness 0.9000), 34mm, 33.436g, designed by Augustus Saint-Gaudens JN2015-5989-90
1933 G$20 Saint Gaudens Gold (fineness 0.9000), 34mm, 33.436g, designed by Augustus Saint-Gaudens JN2015-5989-90
https://www.rawpixel.com/image/8718387/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003953/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
1907 G$20 Saint Gaudens (Roman, high relief) edge detail Gold (fineness 0.9000), 34mm, 33.436g, designed by Augustus Saint…
1907 G$20 Saint Gaudens (Roman, high relief) edge detail Gold (fineness 0.9000), 34mm, 33.436g, designed by Augustus Saint…
https://www.rawpixel.com/image/8718085/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003967/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
France 1640 4 Louis d’or (Louis XIII), Paris Mint. The 4 Louis d’or, issued only in 1640, contains (on average) 0.869 ounces…
France 1640 4 Louis d’or (Louis XIII), Paris Mint. The 4 Louis d’or, issued only in 1640, contains (on average) 0.869 ounces…
https://www.rawpixel.com/image/8718257/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15117980/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
1907 G$10 Indian Head (no motto) Gold (fineness 0.9000), 27mm, 16.718g, designed by Augustus Saint-Gaudens JN2015-6758-59
1907 G$10 Indian Head (no motto) Gold (fineness 0.9000), 27mm, 16.718g, designed by Augustus Saint-Gaudens JN2015-6758-59
https://www.rawpixel.com/image/8718520/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15004078/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
One Louis d'Or (1788), depicting Louis XVI of France JN2015-6870-71
One Louis d'Or (1788), depicting Louis XVI of France JN2015-6870-71
https://www.rawpixel.com/image/8718517/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Savings, TV news, money collage, editable design
Savings, TV news, money collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11902890/savings-news-money-collage-editable-designView license
Cuba 1915 5 Pesos Cuban gold pesos were engraved by Charles Edward Barber, Chief Engraver of the United States Mint and…
Cuba 1915 5 Pesos Cuban gold pesos were engraved by Charles Edward Barber, Chief Engraver of the United States Mint and…
https://www.rawpixel.com/image/8718447/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
PNG element savings news, money collage, editable design
PNG element savings news, money collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11902744/png-element-savings-news-money-collage-editable-designView license
1807 US coin isolated object psd
1807 US coin isolated object psd
https://www.rawpixel.com/image/9726393/1807-coin-isolated-object-psdView license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15117972/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
1807 US coin isolated object psd
1807 US coin isolated object psd
https://www.rawpixel.com/image/9726391/1807-coin-isolated-object-psdView license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15118697/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
1807 US coin, isolated design
1807 US coin, isolated design
https://www.rawpixel.com/image/9726353/1807-coin-isolated-designView license
Editable stacked coins design element set
Editable stacked coins design element set
https://www.rawpixel.com/image/15080691/editable-stacked-coins-design-element-setView license
1807 US coin, isolated design
1807 US coin, isolated design
https://www.rawpixel.com/image/9726357/1807-coin-isolated-designView license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15122672/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
1807 US coin, isolated design
1807 US coin, isolated design
https://www.rawpixel.com/image/9693782/1807-coin-isolated-designView license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003970/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Png 1807 US coin, isolated object, transparent background
Png 1807 US coin, isolated object, transparent background
https://www.rawpixel.com/image/9726324/png-vintage-goldView license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15122673/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
1807 US coin isolated object psd
1807 US coin isolated object psd
https://www.rawpixel.com/image/9726390/1807-coin-isolated-object-psdView license