Major worker (Formicidae, Pheidole dentata) USA, TX, Bandera Co.: 8.5 k WNW Tarpley, Yellow R Ranch coll. A. L. Wild Riparian parkland, nest in soil.Original public domain image from Flickr Major and minor workers over brood (Pheidole floridana)USA, TX, Travis Co.: AustinBrackenridge Field Laboratory coll. J. N.…
Alate ant queens (Pheidole dentata)USA, TX, Travis Co.: AustinBrackenridge Field Laboratory coll. J. N. Schlauch.
Alate ant queen on top of brood (Pheidole dentata) USA, TX, Travis Co.: AustinBrackenridge Field Laboratory coll. J. N.… Alate ant queens (Pheidole dentata)USA, TX, Travis Co.: AustinBrackenridge Field Laboratory coll. J. N. Schlauch. Pheidole dentata major worker (Formicidae, Pheidole dentata) USA, TX, Travis Co.: Austin Hornsby Bend Bird Observatory coll.…
Desert trap-jaw ant (Formicidae, Odontomachus clarus) USA, TX, Scurry Co.: 3.5k NW Hudd 600m oll. A. L. Wild. Anchor hairs on ant larva (Pheidole dentata)USA, TX, Travis Co.: AustinBrackenridge Field Laboratory coll. J. N. Schlauch. Male Carpenter bee (Xylocopa micans) USA:Travis Co.: Austin Brackenridge Field Laboratory Experimental Gardens 3/13/2019 H.…
Hairy Panther Ant (Ponerinae, Neoponera villosa (Fabricius)) USA, TX, Hidalgo Co.: Mission National Butterfly Center…
Maricopa harvester ant (Formicidae: Pogonomyrmex maricopa) Public domain image by Brett Morgan, produced as part of the…
Orchid bee (Apidae, Exaerete dentata (Linnaeus)) Trinidad, Simla In station building L.E. Gilbert coll. Atta texana male - Collected during a Spring 2015 mating flight at Brackenridge Field Laboratory in Austin, TX. Original…
Pheidole floridana larva stages minor worker. Eucharitid wasp from Pheidole dentata nest (Eucharitidae)USA, TX, Travis Co.: AustinBrackenridge Field Laboratory Between…
Daceton armigerum.
Orchid bee (Apidae, Exaerete dentata (Linnaeus)) Trinidad, Simla In station building L.E. Gilbert coll. Orchid bee (Apidae, Euglossa igniventris (Friese)) CR, Puntarenas, Monteverde Cineole bait L.E. Gilbert coll. Carpenter Ant (Formicidae, Camponotus sayi) USA, TX, Travis Co.: Austin Pease District Park
Pheidole dentata major worker (Formicidae, Pheidole dentata) USA, TX, Travis Co.: Austin Hornsby Bend Bird Observatory coll.…
Neoponera villosa - huntress ant