Ant (Cephalotes atratus). Velvet ant, female (Mutillidae, Myrmiloides grandiceps (Blake)) USA, TX, Travis Co.: Austin Brackenridge FIeld Lab Collected…

Daceton armigerum.

Atta texana male - Collected during a Spring 2015 mating flight at Brackenridge Field Laboratory in Austin, TX. Original… Dasymutilla aureola - velvet ant. Original public domain image from Flickr Maricopa harvester ant (Formicidae: Pogonomyrmex maricopa) Public domain image by Brett Morgan, produced as part of the…

Carpenter Ant (Formicidae, Camponotus sayi) USA, TX, Travis Co.: Austin Pease District Park

Polyergus montivagus Portrait of the face of a slave-raiding ant. USA IL Champaign Co.: Champaign A.L. Wild; specimen Blue Mud Wasp (Sphecidae, Chalybion californicum (Saussure)) USA, TX, Guadalupe Co.: Seguin Guadalupe 2014-02 Sandy open…

Maricopa harvester ant (Formicidae: Pogonomyrmex maricopa) Public domain image by Brett Morgan, produced as part of the…

Pheidole dentata major worker (Formicidae, Pheidole dentata) USA, TX, Travis Co.: Austin Hornsby Bend Bird Observatory coll.…

Pheidole floridana larva stages minor worker. Original public domain image from Flickr Weevil from Trinidad. Original public domain image from Flickr

Weevil of Ethiopia Public domain image by Alexis Roberts Produced as part of the "Insects Unlocked" project The University…

Potter wasp (Vespidae, Parancistrocerus sp.) USA, TX, Travis Co.: Austin Hornsby Bend Bird Observatory River trail, mixed…

Sweat bee (Halictidae, Halictus ligatus (Say)) USA, TX, Bandera Co.: Pipe Creek 4.5K N of Pipe Creek Vegation on side of…

Square-headed wasp (Crabronidae, Ectemnius sp.) USA, TX, Blanco Co.: Johnson City 17K E Johnson City Road side, oak-juniper…

Texas Leafcutter Ant (Formicidae, Atta texana) USA, TX, Travis Co.: Austin Brackenridge Field Laboratory

Hunt's bumblebee (Bombus huntii) Canada, Alberta Horseshoe Canyon 20mi. W. Drumheller Coll. A.W. Hook Public domain image by…

Red paper wasp (Vespidae, Polistes carolina) USA, TX, Blanco Co.: Johnson City

Weevil of Ethiopia Public domain image by Alexis Roberts Produced as part of the "Insects Unlocked" project The University…