Turtle Ant (Cephalotes atratus). Original public domain image from Flickr
Animal insect element set, editable design
Velvet ant, female (Mutillidae, Myrmiloides grandiceps (Blake)) USA, TX, Travis Co.: Austin Brackenridge FIeld Lab Collected…
Animal insect element set, editable design
Daceton armigerum.
Animal insect element set, editable design
Atta texana male - Collected during a Spring 2015 mating flight at Brackenridge Field Laboratory in Austin, TX. Original…
Animal insect element set, editable design
Dasymutilla aureola - velvet ant. Original public domain image from Flickr
Animal insect element set, editable design
Maricopa harvester ant (Formicidae: Pogonomyrmex maricopa) Public domain image by Brett Morgan, produced as part of the…
Animal insect element set, editable design
Carpenter Ant (Formicidae, Camponotus sayi) USA, TX, Travis Co.: Austin Pease District Park
Animal insect element set, editable design
Polyergus montivagus Portrait of the face of a slave-raiding ant. USA IL Champaign Co.: Champaign A.L. Wild; specimen
Animal insect element set, editable design
Blue Mud Wasp (Sphecidae, Chalybion californicum (Saussure)) USA, TX, Guadalupe Co.: Seguin Guadalupe 2014-02 Sandy open…
Animal insect element set, editable design
Maricopa harvester ant (Formicidae: Pogonomyrmex maricopa) Public domain image by Brett Morgan, produced as part of the…
Honey bee farm Facebook post template, editable design
Pheidole dentata major worker (Formicidae, Pheidole dentata) USA, TX, Travis Co.: Austin Hornsby Bend Bird Observatory coll.…
Honey bee farm Instagram post template
Pheidole floridana larva stages minor worker. Original public domain image from Flickr
Insect set, editable design element
Weevil from Trinidad. Original public domain image from Flickr
Insect set, editable design element
Weevil of Ethiopia Public domain image by Alexis Roberts Produced as part of the “Insects Unlocked” project The University…
Insect set, editable design element
Potter wasp (Vespidae, Parancistrocerus sp.) USA, TX, Travis Co.: Austin Hornsby Bend Bird Observatory River trail, mixed…
Insect set, editable design element
Sweat bee (Halictidae, Halictus ligatus (Say)) USA, TX, Bandera Co.: Pipe Creek 4.5K N of Pipe Creek Vegation on side of…
Insect set, editable design element
Square-headed wasp (Crabronidae, Ectemnius sp.) USA, TX, Blanco Co.: Johnson City 17K E Johnson City Road side, oak-juniper…
Insect set, editable design element
Texas Leafcutter Ant (Formicidae, Atta texana) USA, TX, Travis Co.: Austin Brackenridge Field Laboratory
Insect set, editable design element
Hunt's bumblebee (Bombus huntii) Canada, Alberta Horseshoe Canyon 20mi. W. Drumheller Coll. A.W. Hook Public domain image by…
Insect set, editable design element
Red paper wasp (Vespidae, Polistes carolina) USA, TX, Blanco Co.: Johnson City
Insect set, editable design element
Weevil of Ethiopia Public domain image by Alexis Roberts Produced as part of the “Insects Unlocked” project The University…
