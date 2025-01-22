Edit ImageCrop1SaveSaveEdit ImagescientistfieldworkanimalplantfacepeopleartnatureStudents and Volunteers, BIO453L Field Trip to Stengl USA, TX, Bastrop Co.: Bastrop. Students and Volunteers, BIO453L Field Trip to Stengl USA, TX, Bastrop Co.: Bastrop. Stengl Lost Pines Biological Station. Students and Volunteers, BIO453L Field Trip to Stengl USA, TX, Bastrop Co.: Bastrop. Stengl Lost Pines Biological Station. Nature field trip, student. Original public domain image from Flickr Sunlight on the back of a honey bee Lady Bird Johnson Wildflower Center Austin, TX, USA March 27, 2016. Immature jumping spider (Salticidae, Phidippus sp.) USA, TX, Travis Co.: Austin Hornsby Bend Bird Observatory October 18… Male Carpenter bee (Xylocopa micans) USA:Travis Co.: Austin Brackenridge Field Laboratory Experimental Gardens 3/13/2019 H.… Jumping spider, female (Salticidae, Phidippus sp.) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis Davis Mountains State Park Calosoma scrutator Texas: Ellis Co. Midlothian, 5 mi S 26-iv-1991 coll. John C. Abbott det. J.C. Abbott ii-1993. Major and minor workers over brood (Pheidole floridana)USA, TX, Travis Co.: AustinBrackenridge Field Laboratory coll. J. N.… Southern Yellowjacket (Vespidae, Vespula squamosa) USA, TX, Travis Co.: Austin Brackenridge Field Laboratory Polygrapha cyanea Dorsal and Ventral Views PERU, Junín Region, Satipo Province/ "Shima" June 12, 2003 J. Robb. TNHC Lepidoptera. A selection of Lepidoptera from the University of Texas Insect Collection. Atta texana male - Collected during a Spring 2015 mating flight at Brackenridge Field Laboratory in Austin, TX. Original… Cuckoo Wasp (Parnopes fulvicornis) TX, Ward Co. Monahans State Park A.W. Hook, J.L.Neff. Tiger moth (Genus Hypercompe) Tiger moth (Genus Hypercompe) Burnet Co., Texas March 31, 1986 Public Domain image by… Hunt's bumblebee (Bombus huntii) Canada, Alberta Horseshoe Canyon 20mi. W. Drumheller Coll. A.W. Hook Public domain image by…