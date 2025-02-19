Edit ImageCrop3SaveSaveEdit Imagebeetlepublic domain frog habitatfrogfrog beetleanimalartpublic domaininsectFrog-legged beetle (Chrysomelidae, Sagra buqueti) MOO 2, Nong Pa Khrang, Chiang Mai, Thailand July 2017 coll. J. N. Wood's Jewel Scarab (Scarabaeidae, Chrysina woodi) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis

Dogbane Beetle (Chrysomelidae, Chrysochus auratus (Fabricius)) USA, NJ, Monmouth Co. Fair Haven Fields J.C. Abbott coll. Longhorn beetle (Cerambycidae, Neoclytus mucronatus) visiting banana-beer feeder, with flies. USA, TX, Hidalgo Co.: Mission

Longhorn beetle (Cerambycidae, Neoclytus mucronatus) USA, TX, Gonzales Co.

Tropical click beetle (Elateridae, possibly Chalcolepidius sp.) Mexico, Veracruz Estacion de Biol. Trop. "Los Tuxtlas" D.J. Assorted insects visit a banana-beer feeder. USA, TX, Hidalgo Co.: Mission National Butterfly Center November 18, 2017.

Rainbow Scarab (Scarabaeidae, Phanaeus vindex) USA, TX, Bastrop Co.: Red Rock 300 Lockwood Dr. A. Santillana coll. Ageniella cupida Spider wasp (Pompilidae, Ageniella cupida) USA, TX, Dimmit Co. Chaparral Wildlife Management Area A W Hook. Wood's Jewel Scarab (Scarabaeidae, Chrysina woodi) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis

Wood's Jewel Scarab (Scarabaeidae, Chrysina woodi) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis TX-118

Wood's Jewel Scarab (Scarabaeidae, Chrysina woodi) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis

Anoplius semirufus Spider Wasp (Pompilidae, Anoplius semirufus) USA, TX, Blanco Co. Pedernales Falls State Park A. Hook and Green leaf beetle (Chrysomelidae) Brazil, Rondônia, Cacaulandia, 010 6-7 kNNE Cacaulandia Coll. CJ Durden 92264A13 Ichneumon wasp (Ichneumonidae) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis Davis Mountains State Park

Sumac Flea Beetle (Chrysomelidae, Blepharida rhois) USA, TX, Travis Co.: Austin Tom Hughes Park

Bottom of leg Cottonwood Borer (Plectrodera scalator) Denton, Denton Co., Texas June 22, 1993

Orchid bee (Apidae, Exaerete frontalis (Guérin-Méneville))Mexico. Spider wasp female (Pompilidae, Anoplius clystera) USA, TX, Val Verde Co. Devil's River Dolan's Falls Ranch coll. A. W. Hook. Bumelia Borer (Cerambycidae, Plinthocoelium sauveolens)USA, Texas, San Patricio Co.: SintonWelder Wildlife Foundation coll.

Large cuckoo wasp (Chrysididae, Stilbum cyanurum (Foerster)) IT, Sardinia, San Giorgio C. G. Roche coll. det. C. G. Roche