Weevil of Ethiopia Public domain image by Alexis Roberts Produced as part of the “Insects Unlocked” project The University…
Weevil of Ethiopia Public domain image by Alexis Roberts Produced as part of the “Insects Unlocked” project The University…
Weevil from Trinidad. Original public domain image from Flickr
Weevil from Costa Rica, CartagoRefugio Nacional De FaunaSilvestre Tapanti D. Petr.
Exophthalmus sp. Weevil from Costa Rica Face of a weevil in Costa Rica Cartago, Costa Rica Refugio Nacional De Fauna…
Green June beetle (Scarabaeidae, Cotinis nitida) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis Davis Mountains State Park
Longhorn beetle (Cerambycidae, Neoclytus mucronatus) USA, TX, Gonzales Co.
Sumac Flea Beetle (Chrysomelidae, Blepharida rhois) USA, TX, Travis Co.: Austin Tom Hughes Park
Bumelia Borer (Cerambycidae, Plinthocoelium sauveolens)USA, Texas, San Patricio Co.: SintonWelder Wildlife Foundation coll.…
Calosoma scrutator Texas: Ellis Co. Midlothian, 5 mi S 26-iv-1991 coll. John C. Abbott det. J.C. Abbott ii-1993.
Longhorn beetle (Cerambycidae, Neoclytus mucronatus) visiting banana-beer feeder, with flies. USA, TX, Hidalgo Co.: Mission…
Wood's Jewel Scarab (Scarabaeidae, Chrysina woodi) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis
Six-spotted tiger beetle (Carabidae, Cicindela sexguttata sexguttata (Fabricius)) USA, MD, Anne Arundel Co. On road J..L.…
Assorted Coleoptera in the University of Texas Insect Collection
Copris arizonensis - Dung Beetle TEXAS: Jeff Davis Co. Davis Mtns. Preserve 2-9.July.2008 P.C. & R.J. Brady
Sweat bee (Halictidae, Augochloropsis metallica (Fabricius)) USA, TX, Bastrop Co.: Red Rock Bastrop 2014-14 Texas EcoLab Red…
Japanese beetle (Scarabaeidae, Popillia japonica) USA, VA, Radford Rest stop
Ground Beetle (Carabidae, Carabus finitimus (Haldeman)) USA, TX, Travis Co.: Austin Brackenridge Field Laboratory C.R.…
Kheper subanaeus. South Africa; Acornhoek
Tropical click beetle (Elateridae, possibly Chalcolepidius sp.) Mexico, Veracruz Estacion de Biol. Trop. “Los Tuxtlas” D.J.…
Green June beetle (Scarabaeidae, Cotinis nitida) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis Davis Mountains State Park
