Ovipositor and sheath of Aulacid wasp (Aulacidae, Pristaulacus spp.) USA, TX, Starr Co. Falcon State Park A.W. Hook, J. Neff, R. Nelson coll. Jumping spider (Salticidae, Phidippus apacheanus (Chamberlin & Gertsch)) USA, TX, Travis Co.: Austin Hornsby Bend Bird…
Ichneumon wasp (Ichneumonidae) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis Davis Mountains State Park
Orchid bee (Apidae, Exaerete dentata (Linnaeus)) Trinidad, Simla In station building L.E. Gilbert coll. Paper Wasp (Vespidae, Mischocyttarus mexicanus (de Saussure)) USA, TX, Cameron Co.: Brownsville Sabal Palms Sanctuary…
Dryinid wasp (Dryinidae)USA, TX, Travis Co.: Austin Brackenridge Field Laboratory R. Deans coll.
Spider wasp female (Pompilidae, Auplopus architectus) Canada, Alberta Red Deer River Morrin Bridge coll. A. W. Hook. Orchid bee (Apidae, Exaerete dentata (Linnaeus)) Trinidad, Simla In station building L.E. Gilbert coll. Orchid bee (Apidae, Euglossa imperialis (Smith)) CR, Heredia, 5 KM S.E. Pt. Viejo Finca La Selva, 350 ft. L.E. Gilbert.
Orchid bee (Apidae, Exaerete frontalis (Guérin-Méneville))Mexico. Orchid bee (Apidae, Exaerete frontalis (Guérin-Méneville)) Mexico No Further Data L.E. Gilbert.
Orchid bee (Apidae, Euglossa igniventris (Friese)) CR, Puntarenas, Monteverde L.E. Gilbert coll. Anoplius semirufus Spider Wasp (Pompilidae, Anoplius semirufus) USA, TX, Blanco Co. Pedernales Falls State Park A. Hook and…
Orchid bee (Apidae, Euglossa igniventris (Friese)) CR, Puntarenas, Monteverde Cineole bait L.E. Gilbert coll. Large cuckoo wasp (Chrysididae, Stilbum cyanurum (Foerster)) IT, Sardinia, San Giorgio C. G. Roche coll. det. C. G. Roche…
Ageniella cupida Spider wasp (Pompilidae, Ageniella cupida) USA, TX, Dimmit Co. Chaparral Wildlife Management Area A W Hook. Spider wasp female (Pompilidae, Anoplius clystera) USA, TX, Val Verde Co. Devil's River Dolan's Falls Ranch coll. A. W. Hook.
Orchid bee (Apidae, Euglossa hemichlora (Cockerell)) CR, Heredia, 5 KM S.E. Pt. Viejo Finca La Selva, 350 ft. L.E. Gilbert. Orchid bee (Apidae, Euglossa championi (Cheesman)) CR, Heredia, 5 KM S.E. Pt. Viejo Finca La Selva, 350 ft. L.E. Gilbert.
Spider wasp female (Pompilidae, Ageniella euphorbiae) USA, TX, Travis Co.: Austin Brackenridge Field Laboratory coll. C. R.… Middle tibia of orchid bee (Apidae, Eufriesea schmidtiana (Friese)) CR, Heredia, 5 KM S.E. Pt. Viejo Finca La Selva, 350 ft.…