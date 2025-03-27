Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageanimalartblackbeepublic domainyellowinsectscienceAbdomen of Norton’s Nomia (Halictidae, Nomia nortoni (Cresson)) USA, TX, Travis Co.: Austin Brackenridge Field Laboratory T. Friedlander coll. det. J.L. Unidentified Halictid Bee TEXAS: Travis County Residential Neighborhood; found on Amaryllis sp. 9.83km N of Downtown Austin…
Sweat bee (Halictidae, Augochloropsis metallica (Fabricius)) USA, TX, Bastrop Co.: Red Rock Bastrop 2014-14 Texas EcoLab Red…
Sweat bee (Halictidae, Halictus ligatus (Say)) USA, TX, Bandera Co.: Pipe Creek 4.5K N of Pipe Creek Vegation on side of…
Sweat Bee (Augochloropsis sp.) USA, Texas, Travis Co., Purple Flowering bush by BIO coll. N. Jackson MNJ121.
Sweat bee, male Texas Agapostemon (Halictidae, Agapostemon texanus (Cresson)) USA, TX, Bastrop Co.: Red Rock Bastrop 2014-14…
Metallic Green Bee (Halictidae, Agapostemon sp.) USA, TX, Bastrop Co.: Red Rock
Metallic Sweat Bee (Halictidae, Agapostemon angelicus) USA, NM, Socorro Co.: Sevilleta NWR Blue grama core site, on COEQ…
Sweat bee (Halictidae) USA, TX, Travis Co.: Austin Commons Ford Ranch
Orchid bee (Apidae, Exaerete frontalis (Guérin-Méneville))Mexico. Sweat bee (Halictidae) USA, TX, Travis Co.: Austin Commons Ford Ranch
Augochloropsis Sumptuosa TEXAS: Bastrop Co. Camp Swift A. Hook & J. Neff Public domain image by Lexi Roberts Produced as…
Orchid bee (Apidae, Euglossa igniventris (Friese)) CR, Puntarenas, Monteverde Cineole bait L.E. Gilbert coll.
Halictus ligatus. Original public domain image from Flickr
Sweat bee (Halictus parallelus) TX, Lamar Co. Powderly, Camp Maxey A.W.Hook. Public domain image by Alexis Roberts Produced…
Orchid bee (Apidae, Euglossa championi (Cheesman)) CR, Heredia, 5 KM S.E. Pt. Viejo Finca La Selva, 350 ft. L.E. Gilbert.
Orchid bee (Apidae, Euglossa hemichlora (Cockerell)) CR, Heredia, 5 KM S.E. Pt. Viejo Finca La Selva, 350 ft. L.E. Gilbert.
Abdomen with stinger of orchid bee (Apidae, Exaerete frontalis (Guérin-Méneville)) Trinidad: W.I. Bush Bush Island, Nariva…
Orchid bee (Apidae, Exaerete dentata (Linnaeus)) Trinidad, Simla In station building L.E. Gilbert coll.
Sweat Bee (Halictus ligatus) TX, Jeff Davis Co. Davis Mountains TNC Res. 1800m, J.L.Neff & A. Hook Public domain image by…
Orchid bee (Apidae, Euglossa imperialis (Smith)) CR, Heredia, 5 KM S.E. Pt. Viejo Finca La Selva, 350 ft. L.E. Gilbert.