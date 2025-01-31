Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagebeesweatbee side viewbee wingpublic domain bug artanimalartpublic domainSweat bee (Halictidae, Halictus ligatus (Say)) USA, TX, Bandera Co.: Pipe Creek 4.5K N of Pipe Creek Vegation on side of gravel road, limestone hill antillana coll. det. J.L. 