Assorted Coleoptera in the University of Texas Insect Collection
Insect set, editable design element
Copris arizonensis - Dung Beetle TEXAS: Jeff Davis Co. Davis Mtns. Preserve 2-9.July.2008 P.C. & R.J. Brady
Insect set, editable design element
Calosoma scrutator Texas: Ellis Co. Midlothian, 5 mi S 26-iv-1991 coll. John C. Abbott det. J.C. Abbott ii-1993.
Animal insect element set, editable design
Ovipositor and sheath of Aulacid wasp (Aulacidae, Pristaulacus spp.) USA, TX, Starr Co. Falcon State Park A.W. Hook, J.…
Insect set, editable design element
Wood's Jewel Scarab (Scarabaeidae, Chrysina woodi) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis
Insect set, editable design element
Weevil of Ethiopia Public domain image by Alexis Roberts Produced as part of the “Insects Unlocked” project The University…
Animal insect element set, editable design
Jumping spider (Salticidae, Phidippus apacheanus (Chamberlin & Gertsch)) USA, TX, Travis Co.: Austin Hornsby Bend Bird…
Animal insect element set, editable design
Longhorn beetle (Cerambycidae, Neoclytus mucronatus) USA, TX, Gonzales Co.
Animal insect element set, editable design
Japanese beetle (Scarabaeidae, Popillia japonica) USA, VA, Radford Rest stop
Insect set, editable design element
Ground Beetle (Carabidae, Carabus finitimus (Haldeman)) USA, TX, Travis Co.: Austin Brackenridge Field Laboratory C.R.…
Insect set, editable design element
Original public domain image from Flickr
Insect set, editable design element
Assorted Moths (Lepidoptera) in the University of Texas Insect Collection. Public domain image; arrangement by Julia Suits;…
Insect set, editable design element
Kheper subanaeus. South Africa; Acornhoek
Aesthetic insects botanical, paper craft editable remix
Tropical click beetle (Elateridae, possibly Chalcolepidius sp.) Mexico, Veracruz Estacion de Biol. Trop. “Los Tuxtlas” D.J.…
Aesthetic insects botanical, paper craft editable remix
Tumblebug walks toward dung ball (Scarabaeidae, Canthon sp.) USA, TX, Hidalgo Co.
Pest control poster template
Bombus Huntii (Bumblebee) Bombus Huntii Canada, Alberta Calgary, Bow R. June 21, 1989
Editable bee insect design element set
Six-spotted Tiger Beetle (Cicindela sexgutatta) Six-spotted Tiger Beetle (Cicindela sexgutatta) Camp Swift, Bastrop Co.…
Pest control poster template
Rainbow Scarab (Scarabaeidae, Phanaeus vindex) USA, TX, Bastrop Co.: Red Rock 300 Lockwood Dr. A. Santillana coll.
Breast cancer signs Instagram post template, editable text
Rainbow Scarab (Scarabaeidae, Phanaeus vindex) USA, TX, Bastrop Co.: Red Rock 300 Lockwood Dr. A. Santillana coll.
Editable real pressed butterfly design element set
Green June beetle (Scarabaeidae, Cotinis nitida) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis Davis Mountains State Park
Editable spider design element set
Wood's Jewel Scarab (Scarabaeidae, Chrysina woodi) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis TX-118
