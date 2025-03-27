Edit ImageCrop26SaveSaveEdit Imagebeeinsectbeetlespidercoleopteraentomologybeetle public domaininsect collectionAssorted Coleoptera in the University of Texas Insect CollectionA public domain image produced by the "Insects Unlocked" project at the University of Texas at Austin. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 897 pxHigh Resolution (HD) 4613 x 3449 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarInsect set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15091307/insect-set-editable-design-elementView licenseCopris arizonensis - Dung Beetle TEXAS: Jeff Davis Co. Davis Mtns. Preserve 2-9.July.2008 P.C. & R.J. Copris arizonensis - Dung Beetle TEXAS: Jeff Davis Co. Davis Mtns. Preserve 2-9.July.2008 P.C. & R.J. BradyCalosoma scrutator Texas: Ellis Co. Midlothian, 5 mi S 26-iv-1991 coll. John C. Abbott det. J.C. Abbott ii-1993.Ovipositor and sheath of Aulacid wasp (Aulacidae, Pristaulacus spp.) USA, TX, Starr Co. Falcon State Park A.W. Hook, J.… Wood's Jewel Scarab (Scarabaeidae, Chrysina woodi) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort DavisWeevil of Ethiopia Public domain image by Alexis Roberts Produced as part of the "Insects Unlocked" project The University…Jumping spider (Salticidae, Phidippus apacheanus (Chamberlin & Gertsch)) USA, TX, Travis Co.: Austin Hornsby Bend Bird…Longhorn beetle (Cerambycidae, Neoclytus mucronatus) USA, TX, Gonzales Co.Japanese beetle (Scarabaeidae, Popillia japonica) USA, VA, Radford Rest stopGround Beetle (Carabidae, Carabus finitimus (Haldeman)) USA, TX, Travis Co.: Austin Brackenridge Field Laboratory C.R.…Assorted Moths (Lepidoptera) in the University of Texas Insect Collection. Kheper subanaeus. South Africa; AcornhoekTropical click beetle (Elateridae, possibly Chalcolepidius sp.) Mexico, Veracruz Estacion de Biol. Trop. "Los Tuxtlas" D.J.… Tumblebug walks toward dung ball (Scarabaeidae, Canthon sp.) USA, TX, Hidalgo Co.Bombus Huntii (Bumblebee) Bombus Huntii Canada, Alberta Calgary, Bow R. June 21, 1989 Six-spotted Tiger Beetle (Cicindela sexgutatta) Six-spotted Tiger Beetle (Cicindela sexgutatta) Camp Swift, Bastrop Co.…Rainbow Scarab (Scarabaeidae, Phanaeus vindex) USA, TX, Bastrop Co.: Red Rock 300 Lockwood Dr. A. Santillana coll. Rainbow Scarab (Scarabaeidae, Phanaeus vindex) USA, TX, Bastrop Co.: Red Rock 300 Lockwood Dr. A. Santillana coll. Green June beetle (Scarabaeidae, Cotinis nitida) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis Davis Mountains State ParkWood's Jewel Scarab (Scarabaeidae, Chrysina woodi) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis TX-118