Blister Beetle (Epicauta immaculata) Wildlife Management Area, Chaparral, Dimit Co., Texas June 7-8, 1992 Public Domain image by Christopher Johnson Part of the "Insects Unlocked" Project University of Texas at Austin. Tiger Beetle (Cicindela formosa) Camp Swift Nat. Gd., Bastrop Co., Texas October 17, 2003 Public Domain image by Christopher Johnson. Bombus Huntii (Bumblebee) Bombus Huntii Canada, Alberta Calgary, Bow R. June 21, 1989. Bottom of leg Cottonwood Borer (Plectrodera scalator) Denton, Denton Co., Texas June 22, 1993 Public Domain image by Christopher Johnson. Six-spotted Tiger Beetle (Cicindela sexgutatta) Camp Swift, Bastrop Co., Texas March 2008 Public Domain image by Christopher Johnson. Cottonwood Borer (Plectrodera scalator) Denton, Denton Co., Texas June 22, 1993 Public Domain image by Christopher Johnson. Six-spotted Tiger Beetle (Cicindela sexgutatta) Six-spotted Tiger Beetle (Cicindela sexgutatta) Camp Swift, Bastrop Co., Texas. Atta texana male - Collected during a Spring 2015 mating flight at Brackenridge Field Laboratory in Austin, TX. Robber Fly (family Asilidae) Port Aransas Nature Preserve, Nueces Co., Texas August 1st, 2012. Tiger moth (Genus Hypercompe) Tiger moth (Genus Hypercompe) Burnet Co., Texas March 31, 1986 Public Domain image by Christopher Johnson. Sarcophaga bishoppi Alamo, Texas May 1st, 1996 Public Domain image by Christopher Johnson Part of the "Insects Unlocked" Project. Telonoma sp., Anterior and Side views Brackenridge Field Laboratory, Austin, Travis Co., Texas May 21-22, 2001 Public Domain image by Christopher Johnson. Unidentified Crab Spider, Anterior View (Family Thomisidae) Hornsby Bend Biosolid, Austin, Travis Co., Texas May 29, 2013. Sunlight on the back of a honey bee Lady Bird Johnson Wildflower Center Austin, TX, USA March 27, 2016. Honey bee USA, TX, Travis Co. Austin, 182m Interior house A.M.Esquivel. Variable Beautymark (Rhetus periander) Cacaulandia, RO., Brazil Public Domain image by Christopher Johnson Part of the "Insects Unlocked" Project. Sweat Bee (Halictus ligatus) TX, Jeff Davis Co. Davis Mountains TNC Res. 1800m, J.L.Neff & A. Hook Public domain image by Christopher Johnson. Sweat bee (Halictidae, Augochloropsis metallica (Fabricius)) USA, TX, Bastrop Co.: Red Rock Bastrop 2014-14 Texas EcoLab Red Rock. Butterfly in family Lycaenidae Public Domain image by Christopher Johnson Part of the "Insects Unlocked" Project University of Texas. Assorted Coleoptera in the University of Texas Insect Collection