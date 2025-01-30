Edit MockupTon5SaveSaveEdit Mockupfloor lamplamp mockuplamp mockup psdfurnitureinterior mockupbeige lamp shadejapandi interiortripodLamp shade mockup, home decor psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 1836 x 2754 px | 300 dpiLow Resolution 800 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1836 x 2754 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFreeFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosDesignsSimilarFloor lamp shade mockup element, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8635729/floor-lamp-shade-mockup-element-customizable-designView licenseWooden tripod floor lamp psd mockuphttps://www.rawpixel.com/image/3344169/premium-photo-psd-lamp-beige-shade-brownView licenseFloor lamp shade mockup element, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8631562/floor-lamp-shade-mockup-element-customizable-designView licenseBrown floor lamp collage element imagehttps://www.rawpixel.com/image/8721054/brown-floor-lamp-collage-element-imageView licenseFloor lamp shade mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8638222/floor-lamp-shade-mockup-editable-designView licenseWooden tripod floor lamp with beige lamp shadehttps://www.rawpixel.com/image/3346899/free-photo-image-beige-lamp-shade-brown-creamView licenseMinimal living room interior mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670389/minimal-living-room-interior-mockup-editable-designView licenseBrown floor lamp png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8721055/png-sticker-lightView licenseMinimal closet, home interior, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12679006/minimal-closet-home-interior-editable-remixView licenseMinimal living room interior designhttps://www.rawpixel.com/image/12671983/minimal-living-room-interior-designView licenseJacket rack closet, home interior, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12679214/jacket-rack-closet-home-interior-editable-remixView licenseWooden tripod floor lamp png mockuphttps://www.rawpixel.com/image/3344182/free-illustration-png-furniture-mockup-floor-lampView licensePicture frame editable mockup, Japandi interiorhttps://www.rawpixel.com/image/9277926/picture-frame-editable-mockup-japandi-interiorView licenseLiving room wall mockup psd Japandi interior designhttps://www.rawpixel.com/image/3344181/premium-photo-psd-shade-living-room-beige-lampView licensePicture frame editable mockup, Japandi interiorhttps://www.rawpixel.com/image/9277871/picture-frame-editable-mockup-japandi-interiorView licensePicture frame mockup psd hanging in Japandi living room home decor interiorhttps://www.rawpixel.com/image/3344188/premium-photo-psd-frame-mockup-living-roomView licenseAn empty room Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14887555/empty-room-instagram-post-templateView licenseJapandi living room interior designhttps://www.rawpixel.com/image/3344192/free-photo-image-scandinavian-minimal-style-interior-wall-whiteView licenseRustic furniture Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11742476/rustic-furniture-instagram-post-template-editable-textView licenseJapandi living room interior designhttps://www.rawpixel.com/image/3344183/free-photo-image-minimal-room-living-zoom-backgroundView licenseCozy home Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11934277/cozy-home-instagram-post-template-editable-textView licenseWall mockup psd Japandi living room interior designhttps://www.rawpixel.com/image/3344191/premium-photo-psd-zoom-background-mockup-wall-lampView licenseFurniture sale poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13285984/furniture-sale-poster-templateView licenseJapandi living room interior designhttps://www.rawpixel.com/image/3344164/free-photo-image-white-interior-living-room-frameView licenseScandinavian furniture poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13286143/scandinavian-furniture-poster-templateView licenseMinimal living room interior designhttps://www.rawpixel.com/image/3344185/free-photo-image-white-interior-beige-lamp-shade-blank-frameView licenseAesthetic living room interior remixhttps://www.rawpixel.com/image/12803267/aesthetic-living-room-interior-remixView licensePicture frame wall mockup psd with tv cabinet in a Scandinavian decor living roomhttps://www.rawpixel.com/image/3358833/premium-photo-psd-house-mockup-interior-design-frame-hanging-decoration-wallView licenseEditable bedroom wall mockup, home interior designhttps://www.rawpixel.com/image/9826274/editable-bedroom-wall-mockup-home-interior-designView licenseJapandi living room mockup psd with wooden furniture interiorhttps://www.rawpixel.com/image/3320402/premium-photo-psd-design-interior-mockup-room-chair-blankView licenseMinimal living room furniture mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12669373/minimal-living-room-furniture-mockup-editable-designView licensePicture frame mockup on wall, Scandinavian decor living room psdhttps://www.rawpixel.com/image/9278011/psd-aesthetic-frame-picture-mockupView licenseSmart TV screen mockup, editable technologyhttps://www.rawpixel.com/image/8546961/smart-screen-mockup-editable-technologyView licensePicture frame png mockup on wall, Scandinavian decor living room, transparent designhttps://www.rawpixel.com/image/9339919/png-frame-house-living-roomView licenseMinimal living room interior mockup, editable wooden furniturehttps://www.rawpixel.com/image/9825695/minimal-living-room-interior-mockup-editable-wooden-furnitureView licenseBrass floor lamp mockup psdhttps://www.rawpixel.com/image/3344092/premium-photo-psd-black-floor-lamp-shade-brassView licenseWall editable mockup, empty roomhttps://www.rawpixel.com/image/8446020/wall-editable-mockup-empty-roomView licenseSofa mockup psd furniture for living room in Scandinavian interior stylehttps://www.rawpixel.com/image/3366511/premium-photo-psd-wall-interior-mockup-brown-couch-curtainView licenseWall editable mockup, empty roomhttps://www.rawpixel.com/image/8534678/wall-editable-mockup-empty-roomView licenseFurniture sale poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14752837/furniture-sale-poster-templateView license