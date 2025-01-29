A U.S. Army UH-60Q Dustoff helicopter lands at Qayyarah West Airfield, Iraq, Nov. 19, 2016.
The UH-60Q provides a six patient litter system, on-board oxygen generation, and a medical suction system. UH-60Q is a UH-60A derivative and incorporates approximate UH-60A characteristics. The UH-60Q delivers exceptional patient care, increased survivability, longer range, greater speed and added mission capability. (U.S. Air Force photo by Senior Airman Jordan Castelan) Original public domain image from Flickr