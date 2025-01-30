U.S. Marines with 1st Marine Raider Battalion, Marine Raider Regiment, Marine Corps Forces Special Operations Command, await departure during final exercise (FINEX) two as part of Weapons and Tactics Instructors Course (WTI) 2-17, near Yuma, Ariz., April 27, 2017.
WTI is a seven-week training event hosted by Marine Aviation and Weapons and Tactics One (MAWTS-1) cadre, which emphasizes operational integration of the six functions of Marine Corps aviation in support of a Marine Air Ground Task Force and provides standardized advanced tactical training and certification of unit instructor qualifications to support Marine Aviation Training and Readiness and assists in developing and employing aviation weapons and tactics. (U.S. Marine Corps Photo by Lance Cpl. Clare J. Shaffer) Original public domain image from Flickr