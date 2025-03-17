Edit ImageCropU.S. Department of Agriculture (Source)SaveSaveEdit Imagecarrotpublic domainorangefoodnyvegetablephotoagricultureFresh carrot, closeup vegetable. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 801 pxHigh Resolution (HD) 4928 x 3288 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarAutumn fruits and vegetables set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15078240/autumn-fruits-and-vegetables-set-editable-design-elementView licenseFresh carrots, farm produce, vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731972/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain license3D man shopping local market editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12458637/man-shopping-local-market-editable-remixView licenseHot peppers, fresh chili. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731922/photo-image-public-domain-redFree Image from public domain license3D man shopping local market editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12393797/man-shopping-local-market-editable-remixView licenseWatermelon radish, closeup shot, vegeatable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732020/photo-image-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseAutumn fruits and vegetables set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15078209/autumn-fruits-and-vegetables-set-editable-design-elementView licenseFingerling potatoes, corps. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733761/photo-image-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseCollage mockup, organic vegetable designhttps://www.rawpixel.com/image/7610451/collage-mockup-organic-vegetable-designView licenseEaster egg radishes, fresh vegetables. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731921/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseEditable farming design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/13819728/editable-farming-design-community-remixView licensePurple cauliflower, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733839/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseCarrot farming glitch game, retro illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12603623/carrot-farming-glitch-game-retro-illustration-editable-designView licenseBrussel Sprouts, fresh vegetable background. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731919/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseVegetable vintage design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10796879/vegetable-vintage-design-element-set-editable-designView licenseGarlic, vegetable, herbs & spices. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731881/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseOrganic food business logo template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7595115/imageView licenseRomanesco Cauliflower, fresh green vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733840/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseCarrot juice Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14536926/carrot-juice-instagram-post-templateView licenseGreen Boston Lettuce, vegetable background. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732019/photo-image-plant-leaf-public-domainFree Image from public domain licenseGrocery delivery Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14601489/grocery-delivery-instagram-post-templateView licenseFresh onion, farm produce. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733746/photo-image-public-domainFree Image from public domain licenseOrganic vegetables poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12830416/organic-vegetables-poster-templateView licenseGreen Leaf Lettuce, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731989/photo-image-plant-leaf-public-domainFree Image from public domain licenseBank loan advertisement Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14435565/bank-loan-advertisement-instagram-post-templateView licenseCauliflower, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733794/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseDairy farming Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12703495/dairy-farming-instagram-post-templateView licenseRed heirloom tomatoes, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731896/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseFarming expo Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12704685/farming-expo-instagram-post-templateView licenseColorful peppers, vegetable background. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731994/photo-image-public-domain-redFree Image from public domain licenseFarmers market iPhone wallpaper, editable lifestyle remix designhttps://www.rawpixel.com/image/8320001/farmers-market-iphone-wallpaper-editable-lifestyle-remix-designView licenseFarmer's market, local produce, colorful vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731890/photo-image-plant-public-domain-purpleFree Image from public domain licenseFarmers market, lifestyle collage remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8319995/farmers-marketlifestyle-collage-remix-editable-designView licenseRomanesco Cauliflower, vegetable background. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731982/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseOrganic veggies poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12830338/organic-veggies-poster-templateView licenseAsian Eggplant, vegetable picking. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731927/photo-image-plant-public-domain-personFree Image from public domain licenseVegetable vintage frame, purple desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10710371/vegetable-vintage-frame-purple-desktop-wallpaper-editable-designView licensePurple eggplants, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731986/photo-image-plant-public-domain-purpleFree Image from public domain licenseChange your diet Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14601506/change-your-diet-instagram-post-templateView licenseGarlic, vegetable, herbs & spices. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733755/photo-image-public-domain-women-agFree Image from public domain license