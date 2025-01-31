Edit ImageCropU.S. Department of Agriculture (Source)1SaveSaveEdit Imagetemperaturefield vegetablegreenhouseirrigationplantnaturepublic domainfarmFennel rows in Greenhouse. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4928 x 3285 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVegetable farming poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14395318/vegetable-farming-poster-templateView licenseGreen farm field. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731973/photo-image-plant-public-domain-natureFree Image from public domain licenseLocal farmers community Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11767319/local-farmers-community-instagram-story-template-editable-textView licenseGreen farm field. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731939/photo-image-plant-public-domain-natureFree Image from public domain licenseLocal farmers community poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11577297/local-farmers-community-poster-template-editable-text-designView licenseVarieties of specialty vegetables at Sang Lee Farms. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731997/photo-image-plant-public-domain-natureFree Image from public domain licenseLocal farmers community Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11767321/local-farmers-community-instagram-post-template-editable-textView licenseRows of lettuce in Sang Lee Farms. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731891/photo-image-plant-trees-skyFree Image from public domain licenseOrganic farming Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12778398/organic-farming-instagram-post-templateView licenseFennel shrubs, fresh farm herbs. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731992/photo-image-plant-public-domain-natureFree Image from public domain licenseStrawberry farm Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14601717/strawberry-farm-instagram-post-templateView licenseField of cattail with pivot irrigation and micro-sprinkler. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731931/photo-image-plant-public-domain-technologyFree Image from public domain licenseAgriculture & farming Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12036670/agriculture-farming-instagram-post-template-editable-textView licenseRosemary shrub, fresh herbs. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733887/photo-image-plant-public-domain-natureFree Image from public domain licenseFarming industry Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12932257/farming-industry-facebook-post-templateView licenseRosemary plants at Sang Lee Farms. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733833/photo-image-plant-public-domain-natureFree Image from public domain licenseLocal farmers community blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11767318/local-farmers-community-blog-banner-template-editable-textView licenseFennel plant, temperature controlled farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731859/photo-image-public-domain-greenFree Image from public domain licensesmart farming blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428081/smart-farming-blog-banner-templateView licenseVegetable farm, temperature control. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731912/photo-image-plant-public-domain-greensFree Image from public domain licensesmart farming blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428139/smart-farming-blog-banner-templateView licenseGreen vegetable sunlight outdoors.https://www.rawpixel.com/image/12409749/photo-image-cloud-sunset-plantView licenseAgriculture & farming poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428989/agriculture-farming-poster-templateView licenseCorn grows on Goldpetal Farms.https://www.rawpixel.com/image/8732009/corn-grows-goldpetal-farmsFree Image from public domain licenseOrganic farming Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11767315/organic-farming-instagram-story-template-editable-textView licenseLandscape vegetable outdoors nature.https://www.rawpixel.com/image/12138247/photo-image-plant-strawberry-spaceView licenseOrganic farming poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11576871/organic-farming-poster-template-editable-text-designView licenseOrganic vegetable farm outdoors nature field.https://www.rawpixel.com/image/12422272/photo-image-cloud-plant-skyView licenseFresh from farm Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/11844931/fresh-from-farm-instagram-post-templateView licenseFarm landscape outdoors naturehttps://www.rawpixel.com/image/12138245/photo-image-plant-strawberry-spaceView licenseSmart farming poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14395306/smart-farming-poster-templateView licenseFree farm field image, public domain agriculture CC0 photo.https://www.rawpixel.com/image/5906861/photo-image-cloud-public-domain-plantFree Image from public domain licenseIrrigation system Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14451534/irrigation-system-instagram-post-templateView licenseGreen crops agriculture harvesting outdoors.https://www.rawpixel.com/image/12409957/photo-image-cloud-plant-grassView licenseBank loan advertisement Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14601467/bank-loan-advertisement-instagram-post-templateView licenseIrrigation system farm agriculture outdoors.https://www.rawpixel.com/image/12412354/photo-image-sunset-plant-grassView licenseOrganic farming Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11768406/organic-farming-instagram-post-template-editable-textView licenseAi Agriculture agriculture outdoors nature.https://www.rawpixel.com/image/12979915/agriculture-agriculture-outdoors-nature-generated-image-rawpixelView licenseSoil Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11935523/soil-instagram-post-template-editable-textView licenseFarm fields, row crop. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732060/photo-image-clouds-plant-public-domainFree Image from public domain license