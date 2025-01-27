Edit ImageCropU.S. Department of Agriculture (Source)2SaveSaveEdit Imageirrigationpaddygrass cropnaturegrass fieldbackgroundgrassplantGreen farm field. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4928 x 3285 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVegetable farming poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14395318/vegetable-farming-poster-templateView licenseGreen farm field. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731973/photo-image-plant-public-domain-natureFree Image from public domain licenseAgriculture & farming poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428989/agriculture-farming-poster-templateView licenseRows of lettuce in Sang Lee Farms. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731891/photo-image-plant-trees-skyFree Image from public domain licenseSmart farming poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14395306/smart-farming-poster-templateView licenseFennel rows in Greenhouse. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731883/photo-image-plant-public-domain-natureFree Image from public domain licenseOrganic farming poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11980436/organic-farming-poster-template-editable-text-and-designView licenseFennel shrubs, fresh farm herbs. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731992/photo-image-plant-public-domain-natureFree Image from public domain licenseLocal farmers community poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11653667/local-farmers-community-poster-template-editable-text-designView licenseField of cattail with pivot irrigation and micro-sprinkler. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731931/photo-image-plant-public-domain-technologyFree Image from public domain licenseFarming industry Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12489613/farming-industry-instagram-story-template-editable-textView licenseRosemary shrub, fresh herbs. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733887/photo-image-plant-public-domain-natureFree Image from public domain licenseSmart farming poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12186273/smart-farming-poster-template-editable-text-and-designView licenseVarieties of specialty vegetables at Sang Lee Farms. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731997/photo-image-plant-public-domain-natureFree Image from public domain licenseTraditional farming Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12614197/traditional-farming-instagram-post-template-editable-textView licenseRosemary plants at Sang Lee Farms. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733833/photo-image-plant-public-domain-natureFree Image from public domain licenseRice terrace Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12614993/rice-terrace-instagram-post-template-editable-textView licenseFree farm field image, public domain agriculture CC0 photo.https://www.rawpixel.com/image/5906861/photo-image-cloud-public-domain-plantFree Image from public domain licenseAgriculture class poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11655057/agriculture-class-poster-template-editable-text-designView licenseIrrigation system agriculture outdoors nature.https://www.rawpixel.com/image/13799808/irrigation-system-agriculture-outdoors-natureView licenseSmart farming poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428890/smart-farming-poster-templateView licenseCorn grows on Goldpetal Farms.https://www.rawpixel.com/image/8732009/corn-grows-goldpetal-farmsFree Image from public domain licenseOrganic farming Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11980437/organic-farming-instagram-story-template-editable-textView licenseGreen vegetable sunlight outdoors.https://www.rawpixel.com/image/12409749/photo-image-cloud-sunset-plantView licenseOrganic farming Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11655401/organic-farming-instagram-post-template-editable-textView licenseRangeland plants. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731899/photo-image-plant-public-domain-natureFree Image from public domain licenseFarmers insurance Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/11844893/farmers-insurance-instagram-post-templateView licensePNG PNG Vietnam rice field while harvesting landscape outdoors bicycle.https://www.rawpixel.com/image/15437417/png-png-vietnam-rice-field-while-harvesting-landscape-outdoors-bicycleView licenseLocal farmers community Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11982405/local-farmers-community-instagram-story-template-editable-textView licenseAi Agriculture agriculture outdoors nature.https://www.rawpixel.com/image/12979915/agriculture-agriculture-outdoors-nature-generated-image-rawpixelView licenseFarming industry Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11621817/farming-industry-instagram-post-template-editable-textView licenseField farm agriculture landscape.https://www.rawpixel.com/image/12193879/image-plant-person-skyView licenseLocal farmers community Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11982408/local-farmers-community-instagram-post-template-editable-textView licenseLandscape vegetable outdoors nature.https://www.rawpixel.com/image/12138247/photo-image-plant-strawberry-spaceView licenseSmart farming poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12585321/smart-farming-poster-template-editable-text-and-designView licenseOrganic vegetable farm outdoors nature field.https://www.rawpixel.com/image/12422272/photo-image-cloud-plant-skyView licenseSustainable agriculture poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12186366/sustainable-agriculture-poster-template-editable-text-and-designView licenseFarmer harvesting ricehttps://www.rawpixel.com/image/70938/premium-photo-image-field-working-agriculture-asiaView licenseSmart agricultural, editable farming technology designhttps://www.rawpixel.com/image/9532003/smart-agricultural-editable-farming-technology-designView licenseRice farmers in Malaysiahttps://www.rawpixel.com/image/70958/farmers-the-fieldView license