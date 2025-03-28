BRITISH ISLES. Hospital Corpsman 2nd Class Danica Laguardia, from Teaneck, N.J., right, administers an intravenous drip to Cryptologic Technician (Collection) 2nd Class Rochelle Blaasch, from Mars, Pa., aboard the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Paul Ignatius (DDG 117) during exercise At-Sea Demo/Formidable Shield.
Exercise At-Sea Demo/Formidable Shield, conducted by Naval Striking and Support Forces NATO on behalf of U.S. Sixth Fleet, is a live-fire integrated air and missile defense (IAMD) exercise that improves Allied interoperability using NATO command and control reporting structures. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Nathan T. Beard/Released). Original public domain image from Flickr