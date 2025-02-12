Edit ImageCropU.S. Department of Agriculture (Source)SaveSaveEdit Imageasian vegetablegarlicpublic domainfoodnyfarmvegetablephotoGarlic, Asian produce, herbs & spices. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4928 x 3285 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVegetables food design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239307/vegetables-food-design-element-set-editable-designView licenseGarlic, vegetable, herbs & spices. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731881/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseVegetable food, editable design element remix sethttps://www.rawpixel.com/image/15380514/vegetable-food-editable-design-element-remix-setView licenseFennel plant, temperature controlled farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731859/photo-image-public-domain-greenFree Image from public domain licenseOrganic & healthy poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11593795/organic-healthy-poster-template-editable-text-designView licenseGarlic, vegetable, herbs & spices. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733755/photo-image-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseFarm fresh Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13139184/farm-fresh-instagram-post-templateView licenseEaster egg radishes, fresh vegetables. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731921/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseFall harvest sale poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11982782/fall-harvest-sale-poster-template-editable-text-and-designView licenseAsian Eggplant, vegetable picking. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731927/photo-image-plant-public-domain-personFree Image from public domain licenseOrganic & healthy Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9338358/organic-healthy-instagram-post-template-editable-textView licenseFresh carrots, farm produce, vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731972/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseThai spicy soup ingredient element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14988231/thai-spicy-soup-ingredient-element-set-remixView licenseFresh parsley plant, farming. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733806/photo-image-plant-public-domain-greenFree Image from public domain licenseThai spicy soup ingredient element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14987794/thai-spicy-soup-ingredient-element-set-remixView licenseFreshly harvested ginger. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733847/photo-image-plant-public-domain-herbFree Image from public domain licenseFarm fresh vegetables poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11555465/farm-fresh-vegetables-poster-template-editable-text-designView licenseFresh onion, farm produce. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733746/photo-image-public-domainFree Image from public domain licenseThai spicy soup ingredient element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14988934/thai-spicy-soup-ingredient-element-set-remixView licenseRosemary shrub, fresh herbs. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733827/photo-image-plant-tree-public-domainFree Image from public domain licenseThai spicy soup ingredient element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14988935/thai-spicy-soup-ingredient-element-set-remixView licensePurple eggplants, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731986/photo-image-plant-public-domain-purpleFree Image from public domain licenseThai spicy soup ingredient element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14988845/thai-spicy-soup-ingredient-element-set-remixView licenseFingerling potatoes, corps. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733761/photo-image-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseThai spicy soup ingredient element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14988221/thai-spicy-soup-ingredient-element-set-remixView licenseGreenhouse agriculture, vegetable farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732011/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseThai spicy soup ingredient element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14986884/thai-spicy-soup-ingredient-element-set-remixView licenseGreenhouse agriculture, vegetable farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732021/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseThai spicy soup ingredient element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14987793/thai-spicy-soup-ingredient-element-set-remixView licenseSquash & pumpkins, homegrown vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731985/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseThai spicy soup ingredient element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14988856/thai-spicy-soup-ingredient-element-set-remixView licenseFresh radishes, vegetable farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732029/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseOrganic & healthy Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11593800/organic-healthy-instagram-story-template-editable-textView licenseVegetable farm, temperature control. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731912/photo-image-plant-public-domain-greensFree Image from public domain licenseOrganic & healthy blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11593776/organic-healthy-blog-banner-template-editable-textView licenseVegetable farm, agriculture, aerial view. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731998/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseFarm to table poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11550324/farm-table-poster-template-editable-text-designView licenseGinger, closeup shot, herbs & spices. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731990/photo-image-public-domain-foodFree Image from public domain licenseEditable garlic design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15320138/editable-garlic-design-element-setView licenseColorful peppers, vegetable background. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731994/photo-image-public-domain-redFree Image from public domain license