Edit ImageCropU.S. Department of Agriculture (Source)SaveSaveEdit Imagezucchininrcspotatopotato farminghandsplantbeepublic domainHandpicked zucchini, fresh vegetable. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 6000 x 4000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarAgrifood industry poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11663709/agrifood-industry-poster-template-editable-text-designView licenseFarmers picking crops, zucchini. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733782/photo-image-public-domain-bee-greenFree Image from public domain licenseFarming expo poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11663701/farming-expo-poster-template-editable-text-designView licenseSunflower, floral background. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733784/photo-image-flower-public-domain-beeFree Image from public domain licenseFarming expo Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11907986/farming-expo-instagram-story-template-editable-textView licenseA variety of greens grow at Perkins' Good Earth Farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731886/photo-image-plant-public-domain-beeFree Image from public domain licenseFarming expo Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11907800/farming-expo-instagram-post-template-editable-textView licenseSeedlings tray, farming, agriculture. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732024/photo-image-plant-light-public-domainFree Image from public domain licenseFarming expo blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11907859/farming-expo-blog-banner-template-editable-textView licenseTomatoes grow at Perkins' Good Earth Farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731937/photo-image-plant-public-domain-foodFree Image from public domain licenseAgrifood industry Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11788010/agrifood-industry-instagram-post-template-editable-textView licenseGreen tomatoes plant, farming. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731940/photo-image-plant-public-domain-greenFree Image from public domain licenseAgrifood industry blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11788311/agrifood-industry-blog-banner-template-editable-textView licenseFresh farm produce for sale. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731867/photo-image-public-domain-food-saleFree Image from public domain licenseAgrifood industry Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11788283/agrifood-industry-instagram-story-template-editable-textView licenseTomato plants, greenhouse farming. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731904/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseFresh from farm Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12516345/fresh-from-farm-instagram-post-template-editable-textView licenseSmall peppers, homegrown vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733793/photo-image-plant-public-domain-greenFree Image from public domain licenseFarm to table Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12499987/farm-table-instagram-post-template-editable-textView licenseBee on sunflower, flower pollination. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732008/photo-image-flower-plant-public-domainFree Image from public domain licenseFresh from farm Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12682860/fresh-from-farm-facebook-post-template-editable-designView licenseHarvested zucchini, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731909/photo-image-plant-public-domain-greensFree Image from public domain licenseFarm fresh vegetables Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14436038/farm-fresh-vegetables-instagram-post-templateView licenseMint grows at Perkins' Good Earth Farm in DeMotte, IN July 2, 2021.https://www.rawpixel.com/image/8735049/photo-image-plant-public-domain-foodFree Image from public domain licenseVegetable variety Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12516419/vegetable-variety-instagram-post-template-editable-textView licenseFaith Anema harvests zucchini at Perkins' Good Earth Farm July 2, 2021.https://www.rawpixel.com/image/8735027/photo-image-plant-public-domain-foodFree Image from public domain licenseHarvesting and packaging Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14735263/harvesting-and-packaging-instagram-post-templateView licenseCaution beehives sign.https://www.rawpixel.com/image/9646926/caution-beehives-signFree Image from public domain license3D farmer girl holding potato crate editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12395541/farmer-girl-holding-potato-crate-editable-remixView licenseAila Kingma (left) and Faith Anema harvest zucchini at Perkins' Good Earth Farm July 2, 2021. (NRCS Photo by Brandon…https://www.rawpixel.com/image/8708693/photo-image-public-domain-women-personFree Image from public domain licenseSoil Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12517044/soil-instagram-story-template-editable-textView licenseTeter Organic Farm and Retreat CenterA radish grows at Teter Organic Farm and Retreat Center in Noblesville, Indiana June…https://www.rawpixel.com/image/9655019/photo-image-plant-public-domain-foodFree Image from public domain licenseHoney bee farm poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12668519/honey-bee-farm-poster-template-editable-text-and-designView licenseLettuce, vegetable patch.https://www.rawpixel.com/image/9647019/lettuce-vegetable-patchFree Image from public domain licenseHoney bee farm Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12614909/honey-bee-farm-instagram-post-template-editable-textView licenseTeter Organic Farm and Retreat CenterCompost develops at Teter Organic Farm and Retreat Center in Noblesville, Indiana June…https://www.rawpixel.com/image/9654759/photo-image-plant-grass-public-domainFree Image from public domain licenseHoney bee farm Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12537765/honey-bee-farm-instagram-post-template-editable-textView licenseTeter Organic Farm and Retreat CenterTomatillos grow at Teter Organic Farm and Retreat Center in Noblesville, Indiana June…https://www.rawpixel.com/image/9654756/photo-image-flower-plant-leafFree Image from public domain licenseFarming expo Instagram post templates, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11890011/farming-expo-instagram-post-templates-editable-designView licenseTeter Organic Farm and Retreat CenterKaty Rogers, the farm manager at Teter Organic Farm and Retreat Center in Noblesville…https://www.rawpixel.com/image/9654737/photo-image-person-public-domain-natureFree Image from public domain license