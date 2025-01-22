Edit ImageCropU.S. Department of Agriculture (Source)SaveSaveEdit Imagepublic domainnyonionvegetablegarlicphotoagriculturecc0Fresh onion, farm produce. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4928 x 3285 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVintage frame with blue vegetable frame background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10712421/vintage-frame-with-blue-vegetable-frame-background-editable-designView licenseGarlic, vegetable, herbs & spices. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731881/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseVegetables food design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239308/vegetables-food-design-element-set-editable-designView licenseAsian Eggplant, vegetable picking. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731927/photo-image-plant-public-domain-personFree Image from public domain licenseVegetable border frame, brown background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10560688/vegetable-border-frame-brown-background-editable-designView licenseFresh radishes, vegetable farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732029/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseVintage border vegetable frame, brown background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10711540/vintage-border-vegetable-frame-brown-background-editable-designView licenseFreshly harvested ginger. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733847/photo-image-plant-public-domain-herbFree Image from public domain licenseVegetables food design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16239307/vegetables-food-design-element-set-editable-designView licenseFreshly harvested kiwi fruits. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731981/photo-image-public-domain-fruitFree Image from public domain licenseOrganic vegetable set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15075424/organic-vegetable-set-editable-design-elementView licenseGarlic, Asian produce, herbs & spices. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731995/photo-image-public-domain-foodFree Image from public domain licenseOrganic vegetable set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15075083/organic-vegetable-set-editable-design-elementView licenseGarlic, vegetable, herbs & spices. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733755/photo-image-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseGarlic poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13504297/garlic-poster-templateView licenseHarvested pumpkins & squash. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731957/photo-image-public-domain-food-fruitFree Image from public domain licenseVarious organic vegetable set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080332/various-organic-vegetable-set-editable-design-elementView licenseHot peppers, fresh chili. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731922/photo-image-public-domain-redFree Image from public domain licenseVarious organic vegetable set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080627/various-organic-vegetable-set-editable-design-elementView licenseFarmer's market, local produce, colorful vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731890/photo-image-plant-public-domain-purpleFree Image from public domain licenseTomato recipes Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11902624/tomato-recipes-instagram-post-template-editable-textView licenseRosemary shrub, fresh herbs. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733827/photo-image-plant-tree-public-domainFree Image from public domain licenseVarious organic vegetable set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080345/various-organic-vegetable-set-editable-design-elementView licenseFresh carrots, farm produce, vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731972/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseFarm fresh vegetables poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11555465/farm-fresh-vegetables-poster-template-editable-text-designView licenseFresh parsley plant, farming. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733806/photo-image-plant-public-domain-greenFree Image from public domain licenseOrganic vegetable food element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14994272/organic-vegetable-food-element-editable-design-setView licenseGreenhouse agriculture, vegetable farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732011/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseQuote for kitchen quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14630723/quote-for-kitchen-quote-instagram-post-templateView licenseGreenhouse agriculture, vegetable farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732021/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseHarvest fest poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11982803/harvest-fest-poster-template-editable-text-and-designView licenseCauliflower, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733794/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseWe're open Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11904612/were-open-instagram-post-template-editable-textView licenseRed heirloom tomatoes, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731896/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseBlue frame on vegetable frame background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10561873/blue-frame-vegetable-frame-background-editable-designView licenseColorful cauliflowers, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731868/photo-image-plant-public-domain-purpleFree Image from public domain licenseRipped paper png mockup element, Chinese Lard Seed transparent background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9237647/png-chinese-lard-seed-customizable-cut-outView licenseGreen Leaf Lettuce, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731989/photo-image-plant-leaf-public-domainFree Image from public domain licenseVarious organic vegetable set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080442/various-organic-vegetable-set-editable-design-elementView licenseFresh carrot, closeup vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731865/photo-image-public-domain-women-agFree Image from public domain license