Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagemilitary medalmilitary badgesjewelrygoldlogopublic domainpinkshapesAmbassador Brown presents Brigadier Brett Rankin with the Legion of Merit, 10 June 2020.Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 800 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2749 x 4124 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEditable golden medal badge design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15222712/editable-golden-medal-badge-design-element-setView licenseMedal of honor clipart, object illustration.https://www.rawpixel.com/image/6430162/image-public-domain-gold-blueView licenseEditable golden medal badge design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15222685/editable-golden-medal-badge-design-element-setView licenseMedal of honor clipart, object illustration psd.https://www.rawpixel.com/image/6429448/psd-sticker-public-domain-goldView licenseEditable golden medal badge design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15222700/editable-golden-medal-badge-design-element-setView licenseMedal of honor sticker, object illustration vector.https://www.rawpixel.com/image/6430807/vector-sticker-public-domain-goldView licenseEditable golden medal badge design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15222675/editable-golden-medal-badge-design-element-setView licensePng medal of honor sticker, object illustration, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6430199/png-sticker-public-domainView licenseEditable gold ribbon award badge design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15848972/editable-gold-ribbon-award-badge-design-element-setView licenseBadge png illustration, transparent background.https://www.rawpixel.com/image/7662033/png-white-background-peopleView licenseEditable award medal design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15322551/editable-award-medal-design-element-setView licenseMythical bird clipart, illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/7556167/psd-person-pattern-cartoonView licenseEditable award medal design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15324346/editable-award-medal-design-element-setView licenseMythical bird clipart, illustration.https://www.rawpixel.com/image/7554250/image-person-pattern-cartoonView licenseEditable award medal design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15322886/editable-award-medal-design-element-setView licenseMythical bird clipart, illustration vectorhttps://www.rawpixel.com/image/7554611/vector-person-pattern-cartoonView licenseEditable golden medal badge design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15222710/editable-golden-medal-badge-design-element-setView licenseMythical bird png illustration, transparent background.https://www.rawpixel.com/image/7554275/png-person-moonView licenseEditable golden medal badge design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15222680/editable-golden-medal-badge-design-element-setView licenseWreath Laying at the National War Memorial, June 14, 2012https://www.rawpixel.com/image/8734001/photo-image-gold-logo-public-domainFree Image from public domain licenseEditable golden medal badge design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15222688/editable-golden-medal-badge-design-element-setView licenseMemorial Day 30 May 2011, flag raising ceremony in Queen Elizabeth Park Paekakariki.https://www.rawpixel.com/image/8734131/photo-image-public-domain-personFree Image from public domain licenseEditable award medal design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15322862/editable-award-medal-design-element-setView licenseMedal of Honorhttps://www.rawpixel.com/image/7502313/medal-honorFree Image from public domain licenseEditable golden medal badge design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15222695/editable-golden-medal-badge-design-element-setView licenseSpeld met aan één zijde de Nederlandse vlag met wimpel (c. 1940 - c. 1945) by anonymoushttps://www.rawpixel.com/image/13748011/image-gold-circle-logoFree Image from public domain licenseEditable golden medal badge design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15222690/editable-golden-medal-badge-design-element-setView licenseRidderkruis van Orde van de Nederlandse Leeuw met blauw-oranje lint (in or after 1815) by anonymoushttps://www.rawpixel.com/image/13753347/photo-image-crown-pattern-goldFree Image from public domain licenseEditable golden medal badge design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15222691/editable-golden-medal-badge-design-element-setView licenseCapital 150 @ Old St Paul's, July 26, 2015.Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8734082/photo-image-vintage-logo-public-domainFree Image from public domain licenseEditable gold badge element sethttps://www.rawpixel.com/image/15158413/editable-gold-badge-element-setView licenseFlag of Montenegro illustration.https://www.rawpixel.com/image/9036002/image-gold-crown-logoView licenseGold medal mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10416375/gold-medal-mockup-editable-designView licenseBadge illustration.https://www.rawpixel.com/image/10164545/badge-illustration-free-public-domain-cc0-imageView licenseEditable golden medal badge design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15222696/editable-golden-medal-badge-design-element-setView licenseBadge clipart illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/10164548/psd-white-background-heart-patternView licenseEditable award medal design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15322881/editable-award-medal-design-element-setView licenseBadge clipart illustration vector.https://www.rawpixel.com/image/10164541/vector-white-background-heart-patternView licenseJewelry studio logo template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12603227/jewelry-studio-logo-template-editable-designView licenseGold leaf emblem clip art.https://www.rawpixel.com/image/7685338/image-plant-pattern-leafView license