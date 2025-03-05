rawpixel
Edit ImageCrop
Ambassador Brown presents Brigadier Brett Rankin with the Legion of Merit, 10 June 2020.Original public domain image from…
Save
Edit Image
military medalmilitary badgesjewelrygoldlogopublic domainpinkshapes
Editable golden medal badge design element set
Editable golden medal badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15222712/editable-golden-medal-badge-design-element-setView license
Medal of honor clipart, object illustration.
Medal of honor clipart, object illustration.
https://www.rawpixel.com/image/6430162/image-public-domain-gold-blueView license
Editable golden medal badge design element set
Editable golden medal badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15222685/editable-golden-medal-badge-design-element-setView license
Medal of honor clipart, object illustration psd.
Medal of honor clipart, object illustration psd.
https://www.rawpixel.com/image/6429448/psd-sticker-public-domain-goldView license
Editable golden medal badge design element set
Editable golden medal badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15222700/editable-golden-medal-badge-design-element-setView license
Medal of honor sticker, object illustration vector.
Medal of honor sticker, object illustration vector.
https://www.rawpixel.com/image/6430807/vector-sticker-public-domain-goldView license
Editable golden medal badge design element set
Editable golden medal badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15222675/editable-golden-medal-badge-design-element-setView license
Png medal of honor sticker, object illustration, transparent background
Png medal of honor sticker, object illustration, transparent background
https://www.rawpixel.com/image/6430199/png-sticker-public-domainView license
Editable gold ribbon award badge design element set
Editable gold ribbon award badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15848972/editable-gold-ribbon-award-badge-design-element-setView license
Badge png illustration, transparent background.
Badge png illustration, transparent background.
https://www.rawpixel.com/image/7662033/png-white-background-peopleView license
Editable award medal design element set
Editable award medal design element set
https://www.rawpixel.com/image/15322551/editable-award-medal-design-element-setView license
Mythical bird clipart, illustration psd
Mythical bird clipart, illustration psd
https://www.rawpixel.com/image/7556167/psd-person-pattern-cartoonView license
Editable award medal design element set
Editable award medal design element set
https://www.rawpixel.com/image/15324346/editable-award-medal-design-element-setView license
Mythical bird clipart, illustration.
Mythical bird clipart, illustration.
https://www.rawpixel.com/image/7554250/image-person-pattern-cartoonView license
Editable award medal design element set
Editable award medal design element set
https://www.rawpixel.com/image/15322886/editable-award-medal-design-element-setView license
Mythical bird clipart, illustration vector
Mythical bird clipart, illustration vector
https://www.rawpixel.com/image/7554611/vector-person-pattern-cartoonView license
Editable golden medal badge design element set
Editable golden medal badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15222710/editable-golden-medal-badge-design-element-setView license
Mythical bird png illustration, transparent background.
Mythical bird png illustration, transparent background.
https://www.rawpixel.com/image/7554275/png-person-moonView license
Editable golden medal badge design element set
Editable golden medal badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15222680/editable-golden-medal-badge-design-element-setView license
Wreath Laying at the National War Memorial, June 14, 2012
Wreath Laying at the National War Memorial, June 14, 2012
https://www.rawpixel.com/image/8734001/photo-image-gold-logo-public-domainFree Image from public domain license
Editable golden medal badge design element set
Editable golden medal badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15222688/editable-golden-medal-badge-design-element-setView license
Memorial Day 30 May 2011, flag raising ceremony in Queen Elizabeth Park Paekakariki.
Memorial Day 30 May 2011, flag raising ceremony in Queen Elizabeth Park Paekakariki.
https://www.rawpixel.com/image/8734131/photo-image-public-domain-personFree Image from public domain license
Editable award medal design element set
Editable award medal design element set
https://www.rawpixel.com/image/15322862/editable-award-medal-design-element-setView license
Medal of Honor
Medal of Honor
https://www.rawpixel.com/image/7502313/medal-honorFree Image from public domain license
Editable golden medal badge design element set
Editable golden medal badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15222695/editable-golden-medal-badge-design-element-setView license
Speld met aan één zijde de Nederlandse vlag met wimpel (c. 1940 - c. 1945) by anonymous
Speld met aan één zijde de Nederlandse vlag met wimpel (c. 1940 - c. 1945) by anonymous
https://www.rawpixel.com/image/13748011/image-gold-circle-logoFree Image from public domain license
Editable golden medal badge design element set
Editable golden medal badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15222690/editable-golden-medal-badge-design-element-setView license
Ridderkruis van Orde van de Nederlandse Leeuw met blauw-oranje lint (in or after 1815) by anonymous
Ridderkruis van Orde van de Nederlandse Leeuw met blauw-oranje lint (in or after 1815) by anonymous
https://www.rawpixel.com/image/13753347/photo-image-crown-pattern-goldFree Image from public domain license
Editable golden medal badge design element set
Editable golden medal badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15222691/editable-golden-medal-badge-design-element-setView license
Capital 150 @ Old St Paul's, July 26, 2015.Original public domain image from Flickr
Capital 150 @ Old St Paul's, July 26, 2015.Original public domain image from Flickr
https://www.rawpixel.com/image/8734082/photo-image-vintage-logo-public-domainFree Image from public domain license
Editable gold badge element set
Editable gold badge element set
https://www.rawpixel.com/image/15158413/editable-gold-badge-element-setView license
Flag of Montenegro illustration.
Flag of Montenegro illustration.
https://www.rawpixel.com/image/9036002/image-gold-crown-logoView license
Gold medal mockup, editable design
Gold medal mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/10416375/gold-medal-mockup-editable-designView license
Badge illustration.
Badge illustration.
https://www.rawpixel.com/image/10164545/badge-illustration-free-public-domain-cc0-imageView license
Editable golden medal badge design element set
Editable golden medal badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15222696/editable-golden-medal-badge-design-element-setView license
Badge clipart illustration psd
Badge clipart illustration psd
https://www.rawpixel.com/image/10164548/psd-white-background-heart-patternView license
Editable award medal design element set
Editable award medal design element set
https://www.rawpixel.com/image/15322881/editable-award-medal-design-element-setView license
Badge clipart illustration vector.
Badge clipart illustration vector.
https://www.rawpixel.com/image/10164541/vector-white-background-heart-patternView license
Jewelry studio logo template, editable design
Jewelry studio logo template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12603227/jewelry-studio-logo-template-editable-designView license
Gold leaf emblem clip art.
Gold leaf emblem clip art.
https://www.rawpixel.com/image/7685338/image-plant-pattern-leafView license