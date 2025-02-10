Editสุกฤษ ศรีสม2SaveSaveEditbakery mockupround tag mockuprounded label tag mockupdessert mockupround labelbakery mockup psdpastry tagpie handsBakery shop label mockup psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 2670 x 4000 px | 300 dpiLow Resolution 801 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2670 x 4000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFreeFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosDesignsSimilarBakery paper label mockup element, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8567225/bakery-paper-label-mockup-element-customizable-designView licenseHand drawn cherry pie bakery shop tag mockuphttps://www.rawpixel.com/image/2048601/bakery-shop-tag-templateView licenseBakery paper label mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8567310/bakery-paper-label-mockup-editable-designView licenseCherry pie blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14982195/cherry-pie-blog-banner-templateView licenseCupcake box label mockup, editable product designhttps://www.rawpixel.com/image/14436011/cupcake-box-label-mockup-editable-product-designView licenseCherry pie Instagram post template social media adhttps://www.rawpixel.com/image/14960795/cherry-pie-instagram-post-template-social-mediaView licenseWatercolor bakery and pastry design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16075587/watercolor-bakery-and-pastry-design-element-set-editable-designView licenseCherry pie crystallized style illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/2347145/free-illustration-psd-pie-abstract-artView licenseGreen cookie pouch bag mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14092645/green-cookie-pouch-bag-mockup-editable-designView licenseHand drawn bakery shop name card mockuphttps://www.rawpixel.com/image/2048597/bakery-name-card-templateView licenseCafe menu Instagram post template, editable collage remix designhttps://www.rawpixel.com/image/8243767/cafe-menu-instagram-post-template-editable-collage-remix-designView licenseBlueberry filling baked pie psdhttps://www.rawpixel.com/image/9777334/blueberry-filling-baked-pie-psdView licenseBakery shop Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11766603/bakery-shop-instagram-post-template-editable-textView licenseHand drawn cherry pie mockuphttps://www.rawpixel.com/image/2207213/cherry-pie-drawing-templateView licenseBakery price tag mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10318982/bakery-price-tag-mockup-editable-designView licenseCherry pie illustration collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/7592920/cherry-pie-illustration-collage-element-psdView licenseAutumn dinner recipe poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12007644/autumn-dinner-recipe-poster-template-editable-text-and-designView licenseHand drawn cherry pie design element illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/2346178/premium-illustration-psd-baked-food-drawing-pieView licenseGreen carton box mockup, editable product designhttps://www.rawpixel.com/image/14437313/green-carton-box-mockup-editable-product-designView licenseBakery shop poster template, dessert illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/14910949/bakery-shop-poster-template-dessert-illustrationView licenseBread packaging label mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14069757/bread-packaging-label-mockup-editable-designView licenseCherry pie crystallized style sticker illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/2347212/free-illustration-psd-abstract-art-bakeView licensePie pastry food design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16238805/pie-pastry-food-design-element-set-editable-designView licenseHand drawn baked sweets set mockuphttps://www.rawpixel.com/image/2048599/sweets-and-desserts-sticker-setView licenseAutumn menu poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12007577/autumn-menu-poster-template-editable-text-and-designView licenseHand drawn cherry pie vectorhttps://www.rawpixel.com/image/2207160/cherry-pie-drawingView licenseCherry pie post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/12661961/cherry-pie-post-template-editable-social-media-designView licenseFreshly homemade fruity bakery pie collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/10118206/psd-apple-kitchen-collage-elementView licenseBake shop Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12932935/bake-shop-facebook-post-templateView licenseDessert menu templatehttps://www.rawpixel.com/image/14753944/dessert-menu-templateView licensePumpkin pie Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12704644/pumpkin-pie-instagram-post-templateView licenseHand drawn baked sweets set mockuphttps://www.rawpixel.com/image/2048563/sweets-and-desserts-sticker-setView licenseBakery & pastry poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11703821/bakery-pastryView licenseHand drawn cherry pie bakery shop mockuphttps://www.rawpixel.com/image/2048582/cherry-pie-templateView licenseBread packaging label png mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14069445/bread-packaging-label-png-mockup-editable-designView licenseHand drawn baked sweets set mockuphttps://www.rawpixel.com/image/2094103/sweets-and-desserts-sticker-setView licenseEditable round tag mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/15332001/editable-round-tag-mockup-designView licenseBlueberry filling pie isolated objecthttps://www.rawpixel.com/image/9735417/blueberry-filling-pie-isolated-objectView licensePie pastry food design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16238808/pie-pastry-food-design-element-set-editable-designView licenseBlueberry pie png bakery shop, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9777371/png-grass-forestView license