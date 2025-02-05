Edit ImageCrop10SaveSaveEdit Imagepoolvintage poolswimming vintagewomenvintage man black and whitesummer retroswimmingvintage womenOak Ridge Swimming Pool 19451088-3 DOE photo Ed Westcott 6-1945 Oak Ridge Tennessee. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 949 pxHigh Resolution (HD) 11331 x 8964 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarPool party poster template, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8819726/pool-party-poster-template-customizable-designView licenseFriends at Swimming Pool 1947 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736449/friends-swimming-pool-1947-oak-ridgeFree Image from public domain licensePool party Instagram story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7819557/pool-party-instagram-story-template-editable-designView licenseSwimming Pool- Louise Cox, Vilma Strange, and Marilyn Angel 1946 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736310/photo-image-vintage-public-domain-womanFree Image from public domain licensePool party Instagram story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7873588/pool-party-instagram-story-template-editable-designView licenseFriends at Swimming Pool 1947 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736456/friends-swimming-pool-1947-oak-ridgeFree Image from public domain licenseSummer vacation poster template, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8820401/summer-vacation-poster-template-customizable-designView licenseFriends at Swimming Pool 1947 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736480/friends-swimming-pool-1947-oak-ridgeFree Image from public domain licensePool party Facebook cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8781242/pool-party-facebook-cover-template-editable-designView licenseSwim Meet Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736421/swim-meet-oak-ridgeFree Image from public domain licensePool party Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7643815/pool-party-instagram-post-template-editable-designView licenseDancing School Grove Receation Hall 1945 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736441/photo-image-vintage-public-domain-womanFree Image from public domain licensePool party Facebook cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8771994/pool-party-facebook-cover-template-editable-designView licenseWelding at K-25 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736333/welding-k-25-oak-ridgeFree Image from public domain licensePool party Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7629317/pool-party-instagram-post-template-editable-designView licenseWelding at Prefab Shop K-25https://www.rawpixel.com/image/8736357/welding-prefab-shop-k-25Free Image from public domain licenseSummer sale flyer template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/7691817/summer-sale-flyer-template-editable-textView licenseVirgil Johnson Using Mechanical Hands in Hot Cell ORNLhttps://www.rawpixel.com/image/8736442/photo-image-vintage-public-domain-personFree Image from public domain licenseSummer sale poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7691829/summer-sale-poster-template-editable-designView licenseOak Ridge High School Cheer Leadershttps://www.rawpixel.com/image/8736489/oak-ridge-high-school-cheer-leadersFree Image from public domain licenseSummer sale poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11628191/summer-sale-poster-template-editable-text-and-designView license" Stay on the Job" Ralley at K-25 by J.A. Jones Construction Co. 1944 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736318/photo-image-vintage-public-domain-womenFree Image from public domain licenseSummer sale Twitter ad template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/7691834/summer-sale-twitter-template-editable-textView licenseTulip Town Market Grove Center 1945 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736390/tulip-town-market-grove-center-1945-oak-ridgeFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941484/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseSadie Hawkins Day 1944 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736467/sadie-hawkins-day-1944-oak-ridgeFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941794/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseSwimming Pool Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8738553/swimming-pool-oak-ridgeFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941365/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseResidents of the Century Village Retirement Community Gather Around Pool for Daily Exercise Session. Photographer: Schulke…https://www.rawpixel.com/image/8765609/photo-image-vintage-women-peopleFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941869/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseK-25 Control Room 1946 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736436/k-25-control-room-1946-oak-ridgeFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941929/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseCoal Worker Coal Yard Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736397/coal-worker-coal-yard-oak-ridgeFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14943602/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseSwimming Pool Oak Ridge 1946https://www.rawpixel.com/image/8738291/swimming-pool-oak-ridge-1946Free Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14943446/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseNurse Corps - Recreation - Miscellaneous. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/3393895/free-photo-image-vintage-summerFree Image from public domain licenseDiverse senior enjoying summer remixhttps://www.rawpixel.com/image/14941597/diverse-senior-enjoying-summer-remixView licenseMary Darby with Model T Ford 1948 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736332/mary-darby-with-model-ford-1948-oak-ridgeFree Image from public domain license