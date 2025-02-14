Edit ImageCrop4SaveSaveEdit Imageafrican american public domainboxingboxerboxing public domain imagesblack and whiteoak ridgeafrican boxingblack boxingBoxing 1940s Oak Ridge1319-14 DOE photo Ed Westcott 1940s Oak Ridge Tennessee. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 923 pxHigh Resolution (HD) 11362 x 8743 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilar3D little boxer, sports editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12395516/little-boxer-sports-editable-remixView licenseHigh School Boxing Team Oak Ridge 1947https://www.rawpixel.com/image/8736363/high-school-boxing-team-oak-ridge-1947Free Image from public domain license3D professional boxer, sports editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12457227/professional-boxer-sports-editable-remixView licenseBoxing Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736334/boxing-oak-ridgeFree Image from public domain licenseBoxing training Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/12653232/boxing-training-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseSmall Boys Boxing Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736471/small-boys-boxing-oak-ridgeFree Image from public domain licenseBoxing class Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11868406/boxing-class-instagram-post-template-editable-textView licenseHigh School Boxing Team Oak Ridge 1947https://www.rawpixel.com/image/8736317/high-school-boxing-team-oak-ridge-1947Free Image from public domain licenseBoxing training poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12986624/boxing-training-poster-templateView licenseHigh School Boxing Match Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736434/high-school-boxing-match-oak-ridgeFree Image from public domain licenseBoxing class Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11764374/boxing-class-instagram-post-template-editable-textView licenseBaseball Game 1940s Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736349/baseball-game-1940s-oak-ridgeFree Image from public domain licenseBoxing class Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12519428/boxing-class-instagram-story-template-editable-textView licenseOak Ridge High School Football vs.https://www.rawpixel.com/image/8736419/oak-ridge-high-school-football-vsFree Image from public domain licenseBoxing class blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12519430/boxing-class-blog-banner-template-editable-textView licenseFootball MP's vs Air Base from Nashville Moore General Hospitalhttps://www.rawpixel.com/image/8736453/photo-image-vintage-public-domain-peopleFree Image from public domain licenseBoxing class Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11216339/boxing-class-instagram-post-template-editable-textView licenseBasketball Elks Clubhttps://www.rawpixel.com/image/8736348/basketball-elks-clubFree Image from public domain licenseBoxing class poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12519429/boxing-class-poster-template-editable-text-and-designView licenseOak Ridge High School Football Practice Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736373/oak-ridge-high-school-football-practice-oak-ridgeFree Image from public domain licenseBoxing week Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13052426/boxing-week-instagram-post-templateView licenseFriends at Swimming Pool 1947 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736480/friends-swimming-pool-1947-oak-ridgeFree Image from public domain licenseGet fit Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9846500/get-fit-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseTeen Dance 1940s Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736437/teen-dance-1940s-oak-ridgeFree Image from public domain licenseBoxing class poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11741664/boxing-class-poster-template-editable-text-and-designView licenseGolf Course Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736336/golf-course-oak-ridgeFree Image from public domain licenseBoxing training Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12513469/boxing-training-instagram-post-template-editable-textView licenseShut Putter Edgar "Buddy" Duncan Oak Ridge HS 1940shttps://www.rawpixel.com/image/8736413/photo-image-vintage-public-domain-personFree Image from public domain licenseFight night Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13052371/fight-night-instagram-post-templateView licenseSen. John F. Kennedy visting Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736429/sen-john-kennedy-visting-oak-ridgeFree Image from public domain licenseFight night poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12088796/fight-night-poster-template-editable-text-and-designView licenseUneeda Mae Hutson with Large Fish 1947 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736479/uneeda-mae-hutson-with-large-fish-1947-oak-ridgeFree Image from public domain licenseMen's fashion poster template with black man, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7840145/mens-fashion-poster-template-with-black-man-editable-designView licenseS&B Softball Team Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736374/sandb-softball-team-oak-ridgeFree Image from public domain licenseSports equipment poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12653285/sports-equipment-poster-template-editable-text-and-designView licenseOak Ridge High School Basketball Teamhttps://www.rawpixel.com/image/8736427/oak-ridge-high-school-basketball-teamFree Image from public domain licenseEditable 3D boxing cartoon character design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15212610/editable-boxing-cartoon-character-design-element-setView licenseBaseball Game on Play Ground for Recreation Welfare Oak Ridge 1947https://www.rawpixel.com/image/8736330/photo-image-vintage-trees-public-domainFree Image from public domain licenseFitness ads poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12986861/fitness-ads-poster-templateView licenseOak Ridge Bombers Baseball Vs. Harlan 1948 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736430/photo-image-vintage-public-domain-peopleFree Image from public domain license