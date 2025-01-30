Edit ImageCrop24SaveSaveEdit Imagevintagefriendsvintage poolteenagerspoolchill outretroswimming poolsFriends at Swimming Pool 1947 Oak Ridge3604-d DOE photo Ed Westcott 6-6-1947 Oak Ridge Tennessee. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 948 pxHigh Resolution (HD) 5520 x 4362 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarSwim lessons poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12665586/swim-lessons-poster-template-editable-text-and-designView licenseSwimming Pool- Louise Cox, Vilma Strange, and Marilyn Angel 1946 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736310/photo-image-vintage-public-domain-womanFree Image from public domain licenseSummer Bingo poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14487094/summer-bingo-poster-templateView licenseFriends at Swimming Pool 1947 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736456/friends-swimming-pool-1947-oak-ridgeFree Image from public domain licenseSwim lessons Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11523714/swim-lessons-instagram-post-template-editable-textView licenseFriends at Swimming Pool 1947 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736480/friends-swimming-pool-1947-oak-ridgeFree Image from public domain licenseSwim lessons Facebook story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12665583/swim-lessons-facebook-story-template-editable-designView licenseResidents of the Century Village Retirement Community Gather Around Pool for Daily Exercise Session. Photographer: Schulke…https://www.rawpixel.com/image/8765609/photo-image-vintage-women-peopleFree Image from public domain licenseBreak your limit Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9597977/break-your-limit-instagram-post-template-editable-textView licenseOak Ridge Swimming Pool 1945https://www.rawpixel.com/image/8736353/oak-ridge-swimming-pool-1945Free Image from public domain licenseTeen life Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12479966/teen-life-instagram-post-template-editable-textView licenseResidents Take Part in Organized Daily Exercises in One of the Public Pools at Century Village Retirement Community.https://www.rawpixel.com/image/8765608/photo-image-vintage-public-domain-womenFree Image from public domain licenseEditable woman on holiday, lifestyle collage remix backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/7704405/editable-woman-holiday-lifestyle-collage-remix-backgroundView licenseFriends at Swimming Pool 1947 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8738371/friends-swimming-pool-1947-oak-ridgeFree Image from public domain licenseSwim lessons blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12665589/swim-lessons-blog-banner-template-editable-textView licenseSwim Meet Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736421/swim-meet-oak-ridgeFree Image from public domain licenseFarmer's market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9513183/farmers-market-instagram-post-template-editable-textView licenseNurse Corps - Recreation - Miscellaneous. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/3393895/free-photo-image-vintage-summerFree Image from public domain licenseSummer beach trip post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/11445653/summer-beach-trip-post-template-editable-social-media-designView licenseSwimming Pool Oak Ridge 1946https://www.rawpixel.com/image/8738287/swimming-pool-oak-ridge-1946Free Image from public domain licenseSummer holiday, lifestyle collage remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8309036/summer-holidaylifestyle-collage-remix-editable-designView licenseOak Ridge High School Football 1940shttps://www.rawpixel.com/image/8736447/oak-ridge-high-school-football-1940sFree Image from public domain licenseSummer aesthetic vibes background, creative collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8856251/summer-aesthetic-vibes-background-creative-collage-editable-designView licenseHigh School Boxing Team Oak Ridge 1947https://www.rawpixel.com/image/8736317/high-school-boxing-team-oak-ridge-1947Free Image from public domain licenseGirl on swim tube sticker, editable Summer collage element remixhttps://www.rawpixel.com/image/8040636/girl-swim-tube-sticker-editable-summer-collage-element-remixView licenseHigh School Boxing Team Oak Ridge 1947https://www.rawpixel.com/image/8736363/high-school-boxing-team-oak-ridge-1947Free Image from public domain licenseSummer trip iPhone wallpaper, editable travel remix designhttps://www.rawpixel.com/image/8309045/summer-trip-iphone-wallpaper-editable-travel-remix-designView licenseJean Harampolis Playing Badminton Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736478/jean-harampolis-playing-badminton-oak-ridgeFree Image from public domain licenseSummer sale Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9154594/summer-sale-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseOak Ridge High School Cheer Leadershttps://www.rawpixel.com/image/8736489/oak-ridge-high-school-cheer-leadersFree Image from public domain licenseOrganic juice Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11729889/organic-juice-instagram-post-template-editable-textView licenseFirst Lady Jill Biden arrives at Sumter Smith Air National Guard Base in Birmingham, Alabama on Friday, April 9, 2021, as…https://www.rawpixel.com/image/4046333/photo-image-face-person-kidFree Image from public domain licenseOrganic juice Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9157047/organic-juice-facebook-post-template-editable-social-mediaView license" Stay on the Job" Ralley at K-25 by J.A. Jones Construction Co. 1944 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736318/photo-image-vintage-public-domain-womenFree Image from public domain licenseOrganic juice Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/11605272/organic-juice-instagram-post-templateView licenseYoung caucasian boy enjoying sunbathing by the poolhttps://www.rawpixel.com/image/2964/premium-photo-image-adolescent-summer-holidays-adolescence-aloneView licenseOrganic juice Instagram story, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9157046/organic-juice-instagram-story-editable-social-media-designView licenseAfrican American couple walking at the beachhttps://www.rawpixel.com/image/424369/premium-photo-image-african-american-beachView licenseHoliday Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14695917/holiday-instagram-post-templateView licenseSwimming meet Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8738297/swimming-meet-oak-ridgeFree Image from public domain license