Royal Canadian Air Force Master Cpl. Marc Tremblay, a search and rescue technician with the 417 Combat Support Squadron, jumps out of a U.S. Air Force C-130 Hercules aircraft assigned to the 914th Airlift Wing during Maple Flag 47 over Royal Canadian Air Force 4 Wing at Canadian Forces Base Cold Lake, Alberta province, Canada, June 3, 2014.
Maple Flag is an international exercise designed to enhance the interoperability of C-130 Hercules aircraft crews, maintainers and support specialists in a simulated combat environment. (DoD photo by Master Sgt. John R. Nimmo Sr., U.S. Air Force/Released). Original public domain image from Flickr