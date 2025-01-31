Chief Petty Officer Albert Alejo, assigned to Mobile Diving Salvage Unit (MDSU) 1, and a Royal Australian Navy Diver, practice underwater navigation skills with an underwater navigation and imaging system (UNIS) during Exercise Dugong 2016, in Sydney, Australia, Nov. 10, 2016.
Dugong is a bi-lateral U.S Navy and Royal Australian Navy training exercise, advancing tactical level U.S. service component integration, capacity, and interoperability with Australian Clearance Diving Team (AUSCDT) ONE. (U.S. Navy Combat Camera photo by Petty Officer 1st Class Arthurgwain L. Marquez) Original public domain image from Flickr