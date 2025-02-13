Kayla Hamrick, left, a member of Latter-day Saint Charities, blows bubbles for a child in the pediatric ward of Military Sealift Command hospital ship USNS Mercy (T-AH 19), in Sihanoukville, Cambodia, June 22, 2010.
Mercy traveled to Cambodia as the lead vessel for Pacific Partnership 2010, the fifth in a series of annual U.S. Pacific Fleet humanitarian and civic assistance endeavors aimed at strengthening regional partnerships. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Eddie Harrison). Original public domain image from Flickr