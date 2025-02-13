rawpixel
Edit ImageCrop
Kayla Hamrick, left, a member of Latter-day Saint Charities, blows bubbles for a child in the pediatric ward of Military…
Save
Edit Image
pediatricgirl nurse bubblesnurse happyhealth projectmercycambodiapediatric nursecommunity
Doctor Instagram post template, editable social media design
Doctor Instagram post template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9620993/doctor-instagram-post-template-editable-social-media-designView license
U.S. Navy Hospital Corpsman 2nd Class Cahlil Weaver, assigned to the Military Sealift Command hospital ship USNS Mercy (T-AH…
U.S. Navy Hospital Corpsman 2nd Class Cahlil Weaver, assigned to the Military Sealift Command hospital ship USNS Mercy (T-AH…
https://www.rawpixel.com/image/8741517/photo-image-public-domain-person-cameraFree Image from public domain license
Doctor blog banner template, editable design
Doctor blog banner template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9621216/doctor-blog-banner-template-editable-designView license
USNS Mercy Transits into NASNI after Dynamic Interface Testing.
USNS Mercy Transits into NASNI after Dynamic Interface Testing.
https://www.rawpixel.com/image/3400120/free-photo-image-mercy-apparel-californiaFree Image from public domain license
Doctor social story template, editable text
Doctor social story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/9621221/doctor-social-story-template-editable-textView license
USNS Mercy (T-AH 19) Medical Personnel Train During MERCEX 22-1.211111-N-DA693-1003PACIFIC OCEAN (Nov. 11, 2021) Lt. Cmdr.…
USNS Mercy (T-AH 19) Medical Personnel Train During MERCEX 22-1.211111-N-DA693-1003PACIFIC OCEAN (Nov. 11, 2021) Lt. Cmdr.…
https://www.rawpixel.com/image/9647067/photo-image-face-steam-handFree Image from public domain license
Pediatric center Instagram post template
Pediatric center Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14460987/pediatric-center-instagram-post-templateView license
NEW YORK (March 31, 2020) - Hospital Corpsman 1st Class Jennifer Rand calibrates a ventilator aboard hospital ship USNS…
NEW YORK (March 31, 2020) - Hospital Corpsman 1st Class Jennifer Rand calibrates a ventilator aboard hospital ship USNS…
https://www.rawpixel.com/image/3400455/free-image-c2f-c3f-cc0Free Image from public domain license
Women community poster template, editable text and design
Women community poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11895713/women-community-poster-template-editable-text-and-designView license
USNS Mercy (T-AH 19) Medical Personnel Train During MERCEX 22-1.211111-N-DA693-1002PACIFIC OCEAN (Nov. 11, 2021) Lt. Cmdr.…
USNS Mercy (T-AH 19) Medical Personnel Train During MERCEX 22-1.211111-N-DA693-1002PACIFIC OCEAN (Nov. 11, 2021) Lt. Cmdr.…
https://www.rawpixel.com/image/9647143/photo-image-face-steam-handFree Image from public domain license
Children's clinic Instagram post template
Children's clinic Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14599804/childrens-clinic-instagram-post-templateView license
Mercy Conducts CPR Training 220509-N-XB470-1011PACIFIC OCEAN (May 9, 2022) – U.S. Navy Sailors conduct CPR training aboard…
Mercy Conducts CPR Training 220509-N-XB470-1011PACIFIC OCEAN (May 9, 2022) – U.S. Navy Sailors conduct CPR training aboard…
https://www.rawpixel.com/image/9652771/image-person-public-domain-hospitalFree Image from public domain license
Medical emergency poster template, editable text and design
Medical emergency poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12516218/medical-emergency-poster-template-editable-text-and-designView license
Mercy Conducts Flight Deck Fire Drill 220509-N-XB470-2012PACIFIC OCEAN (May 9, 2022) – U.S. Navy Sailors participate in a…
Mercy Conducts Flight Deck Fire Drill 220509-N-XB470-2012PACIFIC OCEAN (May 9, 2022) – U.S. Navy Sailors participate in a…
https://www.rawpixel.com/image/9652993/image-person-fire-animalFree Image from public domain license
Healthcare Instagram post template
Healthcare Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14460458/healthcare-instagram-post-templateView license
200323-N-DC385-2231 SAN DIEGO (March 23, 2020) The hospital ship USNS Mercy (T-AH 19) departs Naval Base San Diego March 23.
200323-N-DC385-2231 SAN DIEGO (March 23, 2020) The hospital ship USNS Mercy (T-AH 19) departs Naval Base San Diego March 23.
https://www.rawpixel.com/image/3400106/free-photo-image-battleship-boat-c3fFree Image from public domain license
Healthcare Instagram post template
Healthcare Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14460522/healthcare-instagram-post-templateView license
U.S. Navy and Vietnamese Doctors Operate on a Vietnamese Child220630-N-AU520-1038TUY HOA, VIETNAM (June 30, 2022) – Cmdr.…
U.S. Navy and Vietnamese Doctors Operate on a Vietnamese Child220630-N-AU520-1038TUY HOA, VIETNAM (June 30, 2022) – Cmdr.…
https://www.rawpixel.com/image/9648055/photo-image-face-person-public-domainFree Image from public domain license
Medical emergency Instagram story template, editable text
Medical emergency Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12516223/medical-emergency-instagram-story-template-editable-textView license
U.S. Navy Culinary Specialist 3rd Class Jean-Jurolien, a native Haitian and a French Creole translator, speaks to a Haitian…
U.S. Navy Culinary Specialist 3rd Class Jean-Jurolien, a native Haitian and a French Creole translator, speaks to a Haitian…
https://www.rawpixel.com/image/8741562/photo-image-public-domain-wood-personFree Image from public domain license
Medical emergency blog banner template, editable text
Medical emergency blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12516219/medical-emergency-blog-banner-template-editable-textView license
Mercy Sailors Receive COVID-19 Booster Shots 220506-N-NC885-1011Pacific Ocean (May 6, 2022) Hospital Corpsman 3rd Class…
Mercy Sailors Receive COVID-19 Booster Shots 220506-N-NC885-1011Pacific Ocean (May 6, 2022) Hospital Corpsman 3rd Class…
https://www.rawpixel.com/image/9647146/photo-image-people-mask-public-domainFree Image from public domain license
Pediatric center Instagram post template, editable design and text
Pediatric center Instagram post template, editable design and text
https://www.rawpixel.com/image/11793679/pediatric-centerView license
200409-N-EV253-1089 NEW YORK CITY (April 9, 2020) - U.S. Navy Lt. j.g. Stephanie Benn dons personal protective equipment…
200409-N-EV253-1089 NEW YORK CITY (April 9, 2020) - U.S. Navy Lt. j.g. Stephanie Benn dons personal protective equipment…
https://www.rawpixel.com/image/3393887/free-photo-image-covid-cc0-clinicFree Image from public domain license
Women community Instagram post template, editable text
Women community Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11556666/women-community-instagram-post-template-editable-textView license
NORFOLK, Va. (May 2, 2020) The hospital ship USNS Comfort (T-AH 20) returns to its homeport of Naval Station Norfolk after…
NORFOLK, Va. (May 2, 2020) The hospital ship USNS Comfort (T-AH 20) returns to its homeport of Naval Station Norfolk after…
https://www.rawpixel.com/image/3400089/free-photo-image-battleship-boat-c2fFree Image from public domain license
Women community Instagram story template, editable text
Women community Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11895712/women-community-instagram-story-template-editable-textView license
200406-N-EV253-1017 NEW YORK CITY (April 6, 2020) - U.S. Navy Hospital Corpsman 3rd Class Janet Rosas flushes test tubes…
200406-N-EV253-1017 NEW YORK CITY (April 6, 2020) - U.S. Navy Hospital Corpsman 3rd Class Janet Rosas flushes test tubes…
https://www.rawpixel.com/image/3393883/free-photo-image-scientist-career-cc0Free Image from public domain license
Women community blog banner template, editable text
Women community blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11895714/women-community-blog-banner-template-editable-textView license
200329-N-EV253-1164 ATLANTIC OCEAN (March 29, 2020) - Hospitalman Apprentice Kaylah Jenkins dons personal protective…
200329-N-EV253-1164 ATLANTIC OCEAN (March 29, 2020) - Hospitalman Apprentice Kaylah Jenkins dons personal protective…
https://www.rawpixel.com/image/3400441/free-image-accessory-apparel-atlantic-oceanFree Image from public domain license
Healthcare & hospitals Instagram post template
Healthcare & hospitals Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14798248/healthcare-hospitals-instagram-post-templateView license
USNS Mercy (T-AH 19) Arrives in Palau For Pacific Partnership 2022. 220718-N-HI500-1079PACIFIC OCEAN (July 18, 2022) –…
USNS Mercy (T-AH 19) Arrives in Palau For Pacific Partnership 2022. 220718-N-HI500-1079PACIFIC OCEAN (July 18, 2022) –…
https://www.rawpixel.com/image/9652268/image-person-public-domain-hospitalFree Image from public domain license
Child doctor Instagram post template
Child doctor Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14599793/child-doctor-instagram-post-templateView license
Daily Operations in the Histology Lab Aboard USNS Comfort 200421-N-EV253-1086 NEW YORK (April 21, 2020) - Hospital Corpsman…
Daily Operations in the Histology Lab Aboard USNS Comfort 200421-N-EV253-1086 NEW YORK (April 21, 2020) - Hospital Corpsman…
https://www.rawpixel.com/image/3400451/free-image-accessory-apparel-c2fFree Image from public domain license
Medical emergency Instagram post template, editable text
Medical emergency Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11743365/medical-emergency-instagram-post-template-editable-textView license
USNS Mercy Departs for Pacific Partnership 2022.SAN DIEGO (May 3rd, 2022) Sailors man the rails aboard the Military Sealift…
USNS Mercy Departs for Pacific Partnership 2022.SAN DIEGO (May 3rd, 2022) Sailors man the rails aboard the Military Sealift…
https://www.rawpixel.com/image/9652794/photo-image-person-public-domain-hospitalFree Image from public domain license
Child psychiatrist Instagram post template
Child psychiatrist Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14798226/child-psychiatrist-instagram-post-templateView license
200406-N-EV253-1116 NEW YORK CITY (April 6, 2020) - William Courtney, the prospective chief mate aboard the Military Sealift…
200406-N-EV253-1116 NEW YORK CITY (April 6, 2020) - William Courtney, the prospective chief mate aboard the Military Sealift…
https://www.rawpixel.com/image/3400449/free-image-apparel-asphalt-c2fFree Image from public domain license
Pediatrics, editable word, 3D remix
Pediatrics, editable word, 3D remix
https://www.rawpixel.com/image/9207326/pediatrics-editable-word-remixView license
Clockwise from left, the guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111), the Military Sealift Command (MSC) ammunition and…
Clockwise from left, the guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111), the Military Sealift Command (MSC) ammunition and…
https://www.rawpixel.com/image/8728290/photo-image-steam-public-domain-seaFree Image from public domain license