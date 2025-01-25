Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imageslime moldsfungusrottenslimewood close uprotten woodmacro nature photographymacroSlime mould, Stemonitis spOriginal public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 820 pxHigh Resolution (HD) 5476 x 3744 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarGreen leaf club Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12612291/green-leaf-club-instagram-post-template-editable-textView licenseHemitrichia, Lava Lamp Slime Moldhttps://www.rawpixel.com/image/8752374/hemitrichia-lava-lamp-slime-moldFree Image from public domain licenseChoose nature Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12612241/choose-nature-instagram-post-template-editable-textView licenseCeratiomyxa fruticulosa variety, Poriodeshttps://www.rawpixel.com/image/8755790/ceratiomyxa-fruticulosa-variety-poriodesFree Image from public domain licenseInspirational quote poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18281891/inspirational-quote-poster-template-editable-designView licenseHoplitis spoliata, male, face, NY, Franklin Cohttps://www.rawpixel.com/image/8755182/hoplitis-spoliata-male-face-ny-franklinFree Image from public domain licenseFungus kingdom Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11494006/fungus-kingdom-instagram-post-template-editable-textView licenseCeratiomyxa fruticulosa variety 2, Poriodeshttps://www.rawpixel.com/image/8755795/ceratiomyxa-fruticulosa-variety-poriodesFree Image from public domain licenseFungus kingdom Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9219509/fungus-kingdom-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseCanomaculina species, Beltsville, MD 2012. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8756956/photo-image-flower-plant-public-domainFree Image from public domain licenseVarious mushroom set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15077092/various-mushroom-set-editable-design-elementView licenseCladonia species, Beltsville, MD, 2012. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8755892/photo-image-plant-public-domain-natureFree Image from public domain licenseFungus kingdom blog banner template, editable adhttps://www.rawpixel.com/image/9219515/fungus-kingdom-blog-banner-template-editableView licenseGrowing mushroom, macro photography.https://www.rawpixel.com/image/8752567/growing-mushroom-macro-photographyFree Image from public domain licenseNatural products Instagram story template, aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18425275/natural-products-instagram-story-template-aesthetic-editable-designView licenseBombus impatiens, f, queen, charles, mdhttps://www.rawpixel.com/image/8755849/bombus-impatiens-queen-charlesFree Image from public domain licenseFungus kingdom Instagram story, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9219514/fungus-kingdom-instagram-story-editable-social-media-designView licenseAnax junius, side, P.G. Countyhttps://www.rawpixel.com/image/8756559/anax-junius-side-pg-countyFree Image from public domain licenseEmbroidery, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418616/embroidery-editable-design-element-setView licenseBeltsville, Maryland, 2012, Flavopermelia caperata.Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8755801/photo-image-plant-public-domain-mushroomFree Image from public domain licenseVarious mushroom set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15076672/various-mushroom-set-editable-design-elementView licenseOsmia simillima, sidehttps://www.rawpixel.com/image/8755626/osmia-simillima-sideFree Image from public domain licenseVarious mushroom set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15076886/various-mushroom-set-editable-design-elementView licenseCaupolicana gaullei, m, brazil, sidehttps://www.rawpixel.com/image/8754949/caupolicana-gaullei-brazil-sideFree Image from public domain licenseEditable woodland design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15502613/editable-woodland-design-element-setView licenseArrhenodes minutus , U, Head, Upper Marlboro, MDhttps://www.rawpixel.com/image/8755695/arrhenodes-minutus-head-upper-marlboroFree Image from public domain licenseEdible mushroom set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15083653/edible-mushroom-set-editable-design-elementView licenseCurculioninae species, weevils, macro photography.https://www.rawpixel.com/image/8752529/photo-image-animal-public-domainFree Image from public domain licenseVarious mushroom set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15077107/various-mushroom-set-editable-design-elementView licenseCalliphora vicina, side shot, face.https://www.rawpixel.com/image/8752485/calliphora-vicina-side-shot-faceFree Image from public domain licenseEmbroidery, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418614/embroidery-editable-design-element-setView licenseLonghorn beetle face, Cerambycid.https://www.rawpixel.com/image/8752429/longhorn-beetle-face-cerambycidFree Image from public domain licenseBooks donation Instagram story template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/20811684/books-donation-instagram-story-template-editable-text-and-designView licenseBuffalo Treehopper, face, MD, PG Countyhttps://www.rawpixel.com/image/8752517/buffalo-treehopper-face-md-countyFree Image from public domain licenseVarious mushroom set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15076794/various-mushroom-set-editable-design-elementView licenseOriginal public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8756887/original-public-domain-image-from-flickrFree Image from public domain licenseEdible mushroom set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15084062/edible-mushroom-set-editable-design-elementView licenseAmegilla, m, abdomen close, indiahttps://www.rawpixel.com/image/8752354/amegilla-abdomen-close-indiaFree Image from public domain licenseVarious mushroom set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15076947/various-mushroom-set-editable-design-elementView licenseRed ant, macro face shot.https://www.rawpixel.com/image/8752528/red-ant-macro-face-shotFree Image from public domain license