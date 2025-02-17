Edit ImageCrop4SaveSaveEdit Imageminerals public domainrockiron oregemstonepyritemineralgold oreiron ore rockPyrite, fool's gold oreFools Gold, pyrite or iron pyrite. Small 20mm piece. Provenience unknown. 