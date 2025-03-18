Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagecrossartpublic domainicepillarsculpturesymbolphotoGeorge Vince Memorial Cross, Antarctic. 