rawpixel
Edit ImageCrop
Clark's O.N.T. Spool Cotton, the standard thread for hand and machine sewing.
Save
Edit Image
sewingvintage itemshand sewing threadspoolvintage thread postcardhobby horsevintage advertisement sewing machinehorse
Sewing flyer template, editable text
Sewing flyer template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/9271239/sewing-flyer-template-editable-textView license
Clark's O.N.T. Spool Cotton, the standard thread for hand and machine sewing.
Clark's O.N.T. Spool Cotton, the standard thread for hand and machine sewing.
https://www.rawpixel.com/image/8906475/image-arts-vintage-handFree Image from public domain license
Embroidery kits poster template, editable text and design
Embroidery kits poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/17704472/embroidery-kits-poster-template-editable-text-and-designView license
Clark's O.N.T. Spool Cotton, a-head of all of them.
Clark's O.N.T. Spool Cotton, a-head of all of them.
https://www.rawpixel.com/image/8908790/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Sewing Instagram post template, editable design
Sewing Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9488516/sewing-instagram-post-template-editable-designView license
Clark's O.N.T. Spool Cotton
Clark's O.N.T. Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8906471/clarks-ont-spool-cottonFree Image from public domain license
Sewing & knitting scissors element, editable craft remix design
Sewing & knitting scissors element, editable craft remix design
https://www.rawpixel.com/image/8901558/sewing-knitting-scissors-element-editable-craft-remix-designView license
Clark's O.N.T. Spool Cotton
Clark's O.N.T. Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8907679/clarks-ont-spool-cottonFree Image from public domain license
Sewing blog banner template, editable design
Sewing blog banner template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9493282/sewing-blog-banner-template-editable-designView license
Clark's O.N.T. Spool Cotton
Clark's O.N.T. Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8908864/clarks-ont-spool-cottonFree Image from public domain license
Crochet hobby doodle, editable knitting & sewing collage design
Crochet hobby doodle, editable knitting & sewing collage design
https://www.rawpixel.com/image/8879180/crochet-hobby-doodle-editable-knitting-sewing-collage-designView license
Clark's O.N.T. Spool Cotton
Clark's O.N.T. Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8906949/clarks-ont-spool-cottonFree Image from public domain license
Knitting & sewing hobby, editable crochet collage design
Knitting & sewing hobby, editable crochet collage design
https://www.rawpixel.com/image/8862668/knitting-sewing-hobby-editable-crochet-collage-designView license
O.N.T., ladies pocket calendar 1878, Clark's O.N.T. Spool Cotton
O.N.T., ladies pocket calendar 1878, Clark's O.N.T. Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8906996/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Crochet hobby doodle element, editable knitting & sewing collage design
Crochet hobby doodle element, editable knitting & sewing collage design
https://www.rawpixel.com/image/8830117/crochet-hobby-doodle-element-editable-knitting-sewing-collage-designView license
Clark's O.N.T. Spool Cotton
Clark's O.N.T. Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8906942/clarks-ont-spool-cottonFree Image from public domain license
Crochet hobby doodle, editable knitting & sewing collage design
Crochet hobby doodle, editable knitting & sewing collage design
https://www.rawpixel.com/image/8871632/crochet-hobby-doodle-editable-knitting-sewing-collage-designView license
Jumbo aesthetic. Clark's O.N.T. Spool Cotton
Jumbo aesthetic. Clark's O.N.T. Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8907063/image-aesthetic-flowers-artsFree Image from public domain license
Knitting & sewing hobby, editable crochet collage design
Knitting & sewing hobby, editable crochet collage design
https://www.rawpixel.com/image/8879191/knitting-sewing-hobby-editable-crochet-collage-designView license
Clark's O.N.T. 36 Spool Cotton
Clark's O.N.T. 36 Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8908786/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Craft & tailored frame element, editable hobby design
Craft & tailored frame element, editable hobby design
https://www.rawpixel.com/image/8901622/craft-tailored-frame-element-editable-hobby-designView license
Quilting with Clark's O.N.T.
Quilting with Clark's O.N.T.
https://www.rawpixel.com/image/8908843/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Craft & tailored frame, editable hobby design
Craft & tailored frame, editable hobby design
https://www.rawpixel.com/image/8909225/craft-tailored-frame-editable-hobby-designView license
Jumbo's arrival. Clark's O.N.T. Spool Cotton
Jumbo's arrival. Clark's O.N.T. Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8908882/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Sewing & knitting element, editable hobby collage remix design
Sewing & knitting element, editable hobby collage remix design
https://www.rawpixel.com/image/8890667/sewing-knitting-element-editable-hobby-collage-remix-designView license
Jumbo at the bar. Clark's O.N.T. Spool Cotton
Jumbo at the bar. Clark's O.N.T. Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8908888/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Knitting border background, editable hobby remix design
Knitting border background, editable hobby remix design
https://www.rawpixel.com/image/8901792/knitting-border-background-editable-hobby-remix-designView license
Clark's O.N.T. Spool Cotton (1870–1900) chromolithograph. Original public domain image from Digital Commonwealth. Digitally…
Clark's O.N.T. Spool Cotton (1870–1900) chromolithograph. Original public domain image from Digital Commonwealth. Digitally…
https://www.rawpixel.com/image/10541235/image-face-person-artFree Image from public domain license
Knitting border hobby background, editable collage design
Knitting border hobby background, editable collage design
https://www.rawpixel.com/image/8901803/knitting-border-hobby-background-editable-collage-designView license
Clark's Mile-End 24 Spool Cotton
Clark's Mile-End 24 Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8908792/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Knitting hobby frame, editable craft collage design
Knitting hobby frame, editable craft collage design
https://www.rawpixel.com/image/8901615/knitting-hobby-frame-editable-craft-collage-designView license
Buy thread, notions and dry goods of W. M. Stephens at the Stone Store, Clark's Mile End 60 Spool Cotton
Buy thread, notions and dry goods of W. M. Stephens at the Stone Store, Clark's Mile End 60 Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8908869/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Sewing Twitter post template, editable text
Sewing Twitter post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/9271263/sewing-twitter-post-template-editable-textView license
Clark's Mile-End 36 Spool Cotton
Clark's Mile-End 36 Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8908788/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Craft and tailored frame, editable collage design
Craft and tailored frame, editable collage design
https://www.rawpixel.com/image/8909163/craft-and-tailored-frame-editable-collage-designView license
Clark's Mile-End 24 Spool Cotton
Clark's Mile-End 24 Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8908785/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Sewing hobby, editable craft remix design
Sewing hobby, editable craft remix design
https://www.rawpixel.com/image/8901547/sewing-hobby-editable-craft-remix-designView license
Clark's Mile-End Spool Cotton
Clark's Mile-End Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8907025/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable hobby notepaper element, sewing remix design
Editable hobby notepaper element, sewing remix design
https://www.rawpixel.com/image/8901678/editable-hobby-notepaper-element-sewing-remix-designView license
Clark's Mile-End 24 Spool Cotton
Clark's Mile-End 24 Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8908863/image-flowers-art-vintageFree Image from public domain license