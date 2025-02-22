Edit ImageCrop28SaveSaveEdit Imagecardvintage postcardvintage library cardsvintage advertisementpostcardbaking powderbakingadvertisingCompliments of the Sterling baking powder.Original public domain image from Digital CommonwealthMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 752 pxHigh Resolution (HD) 2985 x 1870 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarHiring poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14770689/hiring-poster-templateView licenseHeckers' perfect baking powderhttps://www.rawpixel.com/image/8908035/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSoft opening invitation template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9765312/soft-opening-invitation-template-editable-textView licenseAmerican Biscuit and M'f'g co. Manufacturers of high class biscuits and crackers. Always ask for the "Parrot Brand"https://www.rawpixel.com/image/8906434/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseMenswear fashion label template, editable business branding designhttps://www.rawpixel.com/image/14708967/menswear-fashion-label-template-editable-business-branding-designView licenseCompliments of Hugh McCusker, 261 River St., Troy, N. Y.https://www.rawpixel.com/image/8906533/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseHomemade pastries Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894206/homemade-pastries-instagram-post-template-editable-textView licenseCompliments of William H. Frear, Troy Bazaar.https://www.rawpixel.com/image/8907518/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseCoffee festival Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894214/coffee-festival-instagram-post-template-editable-textView licenseCompliments of William H. Frear, Troy Bazaar.https://www.rawpixel.com/image/8907546/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSoft opening Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14771574/soft-opening-instagram-story-templateView licenseSing-a-song of sixpence. It makes splendid biscuits and cakes. Try it! Aunt Sally Baking Powderhttps://www.rawpixel.com/image/8908061/image-paper-arts-vintageFree Image from public domain licenseHiring Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14770692/hiring-instagram-story-templateView licenseCompliments of the "Domestic"https://www.rawpixel.com/image/8907022/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSoft opening Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14771573/soft-opening-instagram-post-templateView licenseClear the track - B. T. Babbitt's 1776 Soap Powderhttps://www.rawpixel.com/image/8907507/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseHiring blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14770691/hiring-blog-banner-templateView licenseCompliments of the Midland Coffee, the best package coffee in the worldhttps://www.rawpixel.com/image/8906532/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseMustache Barber Shop Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/11549585/mustache-barber-shop-instagram-post-templateView licenseB. T. Babbitt's 1776 Soap Powderhttps://www.rawpixel.com/image/8906032/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSoft opening blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14771610/soft-opening-blog-banner-templateView licenseCompliments of Longfellow & Co., White's Cor. Drug Store, Haverhill, Mass.https://www.rawpixel.com/image/8907514/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licensePoster, invitation card mockup, event advertisementhttps://www.rawpixel.com/image/7416237/imageView licenseDozier-Weyl Cracker Co. St. Louishttps://www.rawpixel.com/image/8907554/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseBakery & pastry Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894207/bakery-pastry-instagram-post-template-editable-textView licenseFavorite Cream Root Beer.https://www.rawpixel.com/image/8906123/favorite-cream-root-beerFree Image from public domain licenseVintage frame editable black bread backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/11724179/vintage-frame-editable-black-bread-backgroundView licenseBurger & Co., fine furniture manufacturers. N. W. cor. Eleventh & Market Sts.https://www.rawpixel.com/image/8906688/image-arts-burger-vintageFree Image from public domain licenseEditable moodboard mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/11258506/editable-moodboard-mockup-designView licenseReception Flakeshttps://www.rawpixel.com/image/8906641/reception-flakesFree Image from public domain licenseTextbook poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14486719/textbook-poster-templateView licenseH. O. Wilbur & Sons, chocolate & cocoa manufacturers, Philadelphia, Pa.https://www.rawpixel.com/image/8908803/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseWomen's history month poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14487440/womens-history-month-poster-templateView licenseEstey Piano Co., manufacturers, New York. The first music lesson.https://www.rawpixel.com/image/8908724/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseRetro home decor poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11784664/retro-home-decor-poster-template-editable-text-and-designView licenseSingerhttps://www.rawpixel.com/image/8908740/singerFree Image from public domain licenseVintage festive postcard, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22636884/image-background-christmas-designView licenseSoap for all nations. Cleanliness is the scale of civilization. A fair trial is all I ask for it & 1776 Powder.https://www.rawpixel.com/image/8907893/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseMorning coffee Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894215/morning-coffee-instagram-post-template-editable-textView license"Thats the piano Mamma's going to buy." The Sterling pianos, perfection in tone, action, durability, finish.https://www.rawpixel.com/image/8908717/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license