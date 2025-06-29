rawpixel
Edit ImageCrop
Buy your holiday goods of Wm. H. Frear, the "Trojan Santa Claus," and save money. Santa Claus' headquarters, Frear's Troy…
Save
Edit Image
vintage santaturkeys birdssanta sleigh paintingsanta clauschickensleigh holiday vintagesanta sleighpostcard
Vintage Christmas illustration design element set, editable design
Vintage Christmas illustration design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16184145/vintage-christmas-illustration-design-element-set-editable-designView license
Buy your holiday goods of Wm. H. Frear, the "Trojan Santa Claus," and save money. Santa Claus' headquarters, Frear's Troy…
Buy your holiday goods of Wm. H. Frear, the "Trojan Santa Claus," and save money. Santa Claus' headquarters, Frear's Troy…
https://www.rawpixel.com/image/8907680/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Santa's coming, editable Instagram post template
Santa's coming, editable Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/16520247/santas-coming-editable-instagram-post-templateView license
Save money on anything in dry goods, or fancy goods, go to Frear's Troy Bazaar.
Save money on anything in dry goods, or fancy goods, go to Frear's Troy Bazaar.
https://www.rawpixel.com/image/8907752/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable vintage Christmas illustration design element set
Editable vintage Christmas illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15545657/editable-vintage-christmas-illustration-design-element-setView license
Autumn fashions, fall importations, latest novelties. You are invited to examine Frear's Bazaar.
Autumn fashions, fall importations, latest novelties. You are invited to examine Frear's Bazaar.
https://www.rawpixel.com/image/8907409/image-flowers-arts-vintageFree Image from public domain license
Vintage Christmas illustration design element set, editable design
Vintage Christmas illustration design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16184218/vintage-christmas-illustration-design-element-set-editable-designView license
Elegant fabrics, suitings and garments for early fall, now open in all departments. You are cordially invited to examine…
Elegant fabrics, suitings and garments for early fall, now open in all departments. You are cordially invited to examine…
https://www.rawpixel.com/image/8907557/image-flowers-arts-vintageFree Image from public domain license
Editable vintage Christmas design element set
Editable vintage Christmas design element set
https://www.rawpixel.com/image/15945549/editable-vintage-christmas-design-element-setView license
Frear's Bazaar, a busy place.
Frear's Bazaar, a busy place.
https://www.rawpixel.com/image/8907587/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable vintage Christmas illustration design element set
Editable vintage Christmas illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15545654/editable-vintage-christmas-illustration-design-element-setView license
Ladies: Visit Frear's for summer dress goods, fans, parasols, gloves, etc. Troy Bazaar.
Ladies: Visit Frear's for summer dress goods, fans, parasols, gloves, etc. Troy Bazaar.
https://www.rawpixel.com/image/8907873/image-flower-art-vintageFree Image from public domain license
Festive Christmas theme, customizable background design
Festive Christmas theme, customizable background design
https://www.rawpixel.com/image/22667450/png-background-christmasView license
Frear's Troy Cash Bazaar.
Frear's Troy Cash Bazaar.
https://www.rawpixel.com/image/8908623/frears-troy-cash-bazaarFree Image from public domain license
Editable vintage Christmas illustration design element set
Editable vintage Christmas illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15545791/editable-vintage-christmas-illustration-design-element-setView license
At Frear's Bazaar you can save money on your staple and fancy dry goods.
At Frear's Bazaar you can save money on your staple and fancy dry goods.
https://www.rawpixel.com/image/8906473/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable vintage Christmas illustration design element set
Editable vintage Christmas illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15546157/editable-vintage-christmas-illustration-design-element-setView license
Frear's Troy Cash Bazaar.
Frear's Troy Cash Bazaar.
https://www.rawpixel.com/image/8908625/frears-troy-cash-bazaarFree Image from public domain license
Editable vintage Christmas illustration design element set
Editable vintage Christmas illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15545741/editable-vintage-christmas-illustration-design-element-setView license
Frear's Troy Cash Bazaar.
Frear's Troy Cash Bazaar.
https://www.rawpixel.com/image/8908611/frears-troy-cash-bazaarFree Image from public domain license
Christmas & Santa editable greeting card template
Christmas & Santa editable greeting card template
https://www.rawpixel.com/image/16550979/christmas-santa-editable-greeting-card-templateView license
William H. Frear. Again enlarged and improved, Troy Cash Bazaar. "I hear the soft note of the echoing voice of an'old, old…
William H. Frear. Again enlarged and improved, Troy Cash Bazaar. "I hear the soft note of the echoing voice of an'old, old…
https://www.rawpixel.com/image/8907779/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Cute Christmas illustration design element set, editable design
Cute Christmas illustration design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16190089/cute-christmas-illustration-design-element-set-editable-designView license
William H. Frear. Again enlarged and improved, Troy Cash Bazaar. "If love is a nettle that makes you smart, then why do you…
William H. Frear. Again enlarged and improved, Troy Cash Bazaar. "If love is a nettle that makes you smart, then why do you…
https://www.rawpixel.com/image/8907780/image-art-vintage-heartFree Image from public domain license
Editable Christmas flat illustration design element set
Editable Christmas flat illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15776700/editable-christmas-flat-illustration-design-element-setView license
Frear's Troy Cash Bazaar.
Frear's Troy Cash Bazaar.
https://www.rawpixel.com/image/8908624/frears-troy-cash-bazaarFree Image from public domain license
Vintage Christmas collection element collage, editable design
Vintage Christmas collection element collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/22424277/png-christmas-designView license
Spratt's Patent Limited. Pure Fibrine "Poultry Meal."
Spratt's Patent Limited. Pure Fibrine "Poultry Meal."
https://www.rawpixel.com/image/8906876/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Cute Christmas illustration design element set, editable design
Cute Christmas illustration design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16190309/cute-christmas-illustration-design-element-set-editable-designView license
Compliments of William H. Frear, Troy Bazaar.
Compliments of William H. Frear, Troy Bazaar.
https://www.rawpixel.com/image/8907546/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Christmas collage design element set, editable design
Christmas collage design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16184388/christmas-collage-design-element-set-editable-designView license
Compliments of William H. Frear, Troy Bazaar.
Compliments of William H. Frear, Troy Bazaar.
https://www.rawpixel.com/image/8907518/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Christmas, editable Instagram story template
Christmas, editable Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/16521090/christmas-editable-instagram-story-templateView license
Florida Water, Murray & Lanman. Original public domain image from Digital Commonwealth. Digitally enhanced by rawpixel.
Florida Water, Murray & Lanman. Original public domain image from Digital Commonwealth. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/16138466/image-animal-bird-artFree Image from public domain license
Festive vintage Christmas collage design, editable element set
Festive vintage Christmas collage design, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16496190/festive-vintage-christmas-collage-design-editable-element-setView license
Florida Water, Murray & Lanman
Florida Water, Murray & Lanman
https://www.rawpixel.com/image/8906302/image-flower-art-vintageFree Image from public domain license
Christmas collage design element set, editable design
Christmas collage design element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16183814/christmas-collage-design-element-set-editable-designView license
Clark's O.N.T. 36 Spool Cotton
Clark's O.N.T. 36 Spool Cotton
https://www.rawpixel.com/image/8908786/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Santa's coming, editable Instagram post template
Santa's coming, editable Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/16519748/santas-coming-editable-instagram-post-templateView license
Florida Water, Murray & Lanman. Original public domain image from Digital Commonwealth. Digitally enhanced by rawpixel.
Florida Water, Murray & Lanman. Original public domain image from Digital Commonwealth. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/16129967/image-animal-bird-artFree Image from public domain license