rawpixel
Edit ImageCrop
Eureka Knitting Silk for hand knitting, half ounce.
Save
Edit Image
knittingyarnvintage woman knittingvintage yarnknit public domainvintage threadhand yarn19th century
National hobby month poster template, editable text and design
National hobby month poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11894186/national-hobby-month-poster-template-editable-text-and-designView license
Eureka Silk, every spool warranted
Eureka Silk, every spool warranted
https://www.rawpixel.com/image/8907717/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Knitting Facebook post template, editable design
Knitting Facebook post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11201334/knitting-facebook-post-template-editable-designView license
Use Eureka silk
Use Eureka silk
https://www.rawpixel.com/image/8906627/use-eureka-silkFree Image from public domain license
Crochet & knitting poster template, editable text and design
Crochet & knitting poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11757760/crochet-knitting-poster-template-editable-text-and-designView license
Use Eureka spool silk, absolutely the best.
Use Eureka spool silk, absolutely the best.
https://www.rawpixel.com/image/8905350/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Knitting projects Instagram post template, editable text
Knitting projects Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11547341/knitting-projects-instagram-post-template-editable-textView license
Eureka Silk
Eureka Silk
https://www.rawpixel.com/image/8907695/eureka-silkFree Image from public domain license
Sewing & knitting scissors element, editable craft remix design
Sewing & knitting scissors element, editable craft remix design
https://www.rawpixel.com/image/8901558/sewing-knitting-scissors-element-editable-craft-remix-designView license
Eureka Silk is the best
Eureka Silk is the best
https://www.rawpixel.com/image/8907558/eureka-silk-the-bestFree Image from public domain license
Crochet hobby doodle, editable knitting & sewing collage design
Crochet hobby doodle, editable knitting & sewing collage design
https://www.rawpixel.com/image/8879180/crochet-hobby-doodle-editable-knitting-sewing-collage-designView license
Soapine, makes hard water soft!
Soapine, makes hard water soft!
https://www.rawpixel.com/image/8907894/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Knitting & sewing hobby, editable crochet collage design
Knitting & sewing hobby, editable crochet collage design
https://www.rawpixel.com/image/8862668/knitting-sewing-hobby-editable-crochet-collage-designView license
Lavine for washing.
Lavine for washing.
https://www.rawpixel.com/image/8907742/lavine-for-washingFree Image from public domain license
Yarn & wool shop poster template, editable text and design
Yarn & wool shop poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12696508/yarn-wool-shop-poster-template-editable-text-and-designView license
White Swan Soap.
White Swan Soap.
https://www.rawpixel.com/image/8907953/white-swan-soapFree Image from public domain license
Crochet hobby doodle, editable knitting & sewing collage design
Crochet hobby doodle, editable knitting & sewing collage design
https://www.rawpixel.com/image/8871632/crochet-hobby-doodle-editable-knitting-sewing-collage-designView license
Wiard Plow Co., Batavia, N. Y.
Wiard Plow Co., Batavia, N. Y.
https://www.rawpixel.com/image/8907072/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Vintage clothing Facebook story template, editable text
Vintage clothing Facebook story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/8894039/vintage-clothing-facebook-story-template-editable-textView license
Merrick Thread Co. 60
Merrick Thread Co. 60
https://www.rawpixel.com/image/8907889/merrick-thread-coFree Image from public domain license
Crochet & knitting Instagram story template, editable text
Crochet & knitting Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11757761/crochet-knitting-instagram-story-template-editable-textView license
Howe
Howe
https://www.rawpixel.com/image/8908699/howeFree Image from public domain license
Knitting & sewing hobby, editable crochet collage design
Knitting & sewing hobby, editable crochet collage design
https://www.rawpixel.com/image/8879191/knitting-sewing-hobby-editable-crochet-collage-designView license
Corning's German Cologne
Corning's German Cologne
https://www.rawpixel.com/image/8907677/cornings-german-cologneFree Image from public domain license
Yarn & wool shop Instagram post template, editable text
Yarn & wool shop Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12549702/yarn-wool-shop-instagram-post-template-editable-textView license
Hand Sapolio
Hand Sapolio
https://www.rawpixel.com/image/8908696/hand-sapolioFree Image from public domain license
Vintage clothing Instagram post template, editable social media design
Vintage clothing Instagram post template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/8894026/vintage-clothing-instagram-post-template-editable-social-media-designView license
Star braid and Fleisher's worsted yarns.
Star braid and Fleisher's worsted yarns.
https://www.rawpixel.com/image/8908026/image-arts-vintage-logoFree Image from public domain license
Knitting border hobby background, editable collage design
Knitting border hobby background, editable collage design
https://www.rawpixel.com/image/8901803/knitting-border-hobby-background-editable-collage-designView license
Church & Phalen, Troy, N. Y.
Church & Phalen, Troy, N. Y.
https://www.rawpixel.com/image/8907516/image-flowers-art-vintageFree Image from public domain license
Knitting hobby frame, editable craft collage design
Knitting hobby frame, editable craft collage design
https://www.rawpixel.com/image/8901615/knitting-hobby-frame-editable-craft-collage-designView license
Church & Phalen, Troy, N. Y.
Church & Phalen, Troy, N. Y.
https://www.rawpixel.com/image/8907515/image-art-vintage-treesFree Image from public domain license
Crochet & knitting blog banner template, editable text
Crochet & knitting blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11757758/crochet-knitting-blog-banner-template-editable-textView license
Save money on anything in dry goods, or fancy goods, go to Frear's Troy Bazaar.
Save money on anything in dry goods, or fancy goods, go to Frear's Troy Bazaar.
https://www.rawpixel.com/image/8907752/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Crochet & knitting Facebook post template, editable design
Crochet & knitting Facebook post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11201573/crochet-knitting-facebook-post-template-editable-designView license
Copco Bath-Soap
Copco Bath-Soap
https://www.rawpixel.com/image/8907545/copco-bath-soapFree Image from public domain license
Editable Fumée: Robe du soir, de Beer, fashion illustration by George Barbier. Original from The Rijksmuseum. Remastered by…
Editable Fumée: Robe du soir, de Beer, fashion illustration by George Barbier. Original from The Rijksmuseum. Remastered by…
https://www.rawpixel.com/image/8914039/png-1920s-fashion-19th-century-antiqueView license
Domestic - Domestic patterns
Domestic - Domestic patterns
https://www.rawpixel.com/image/8908728/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable Sortilèges: Evening dress, de Beer, fashion illustration by George Barbier. Original from The Rijksmuseum.…
Editable Sortilèges: Evening dress, de Beer, fashion illustration by George Barbier. Original from The Rijksmuseum.…
https://www.rawpixel.com/image/8926612/png-1920s-fashion-19th-century-animalView license
Buy the new Remington sewing machine
Buy the new Remington sewing machine
https://www.rawpixel.com/image/8906945/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license