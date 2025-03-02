Edit ImageCrop25SaveSaveEdit Imagevintage advertising19th centurydrink paintingvintage drink adsvintage advertisementcc0 vintage advertisementmedicalpatent artMaltineOriginal public domain image from Digital CommonwealthMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 768 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2058 x 3214 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarFood market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11975003/food-market-instagram-post-template-editable-textView licenseDr. Buckland's Scotch Oat Essencehttps://www.rawpixel.com/image/8906315/image-arts-medicines-vintageFree Image from public domain licenseWatermelon Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11974975/watermelon-instagram-post-template-editable-textView licenseClark's Mile-End 24 Spool Cottonhttps://www.rawpixel.com/image/8908785/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseBeach club Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7643473/beach-club-instagram-post-template-editable-designView licenseF. C. corsethttps://www.rawpixel.com/image/8908036/corsetFree Image from public domain licenseNew collection Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7643475/new-collection-instagram-post-template-editable-designView licenseW. S. Underwood Pianos, Organs, Sewing machines, Wheeler & Wilson M'f'g Co.https://www.rawpixel.com/image/8907090/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseFashion history Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7643472/fashion-history-instagram-post-template-editable-designView licenseClark's Mile-End 36 Spool Cottonhttps://www.rawpixel.com/image/8908788/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseTropical resort Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7643471/tropical-resort-instagram-post-template-editable-designView licenseClark's Mile-End 24 Spool Cottonhttps://www.rawpixel.com/image/8908792/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseBeach party Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7630415/beach-party-instagram-post-template-editable-designView licenseLavine for washing.https://www.rawpixel.com/image/8907742/lavine-for-washingFree Image from public domain licenseCocktail bar Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12053270/cocktail-bar-instagram-post-template-editable-textView licenseIvorine, the wonderful cleanserhttps://www.rawpixel.com/image/8907723/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseAntique shop Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11934712/antique-shop-instagram-post-template-editable-textView licenseClark's Mile-End 24 Spool Cottonhttps://www.rawpixel.com/image/8908863/image-flowers-art-vintageFree Image from public domain licenseOur products Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9710456/our-products-instagram-post-template-editable-textView licenseClark's Mile-End 24 Spool Cotton. The Linnet. If I were a linnet, I'd built my next with "mile end' cotton. Smoothest and…https://www.rawpixel.com/image/8908789/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseCountryside trip Instagram post template, editable design. Famous art, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8917449/png-19th-century-advertisementView licenseLavine for washing.https://www.rawpixel.com/image/8907738/lavine-for-washingFree Image from public domain licenseFashion history Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13025396/fashion-history-instagram-post-templateView licenseWeighing Barnum's white elephant - Fairbanks Standard Scales.https://www.rawpixel.com/image/8908718/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseLuxury lifestyle Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11985836/luxury-lifestyle-instagram-post-template-editable-textView licenseBest of all shoes are Standard screw fastened. Try them. All us school girls wear standard screw fastened boots and shoes.…https://www.rawpixel.com/image/8908810/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseLadies night Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11913621/ladies-night-instagram-post-template-editable-textView licenseWelcome Soap - Curtis, David & Co, Boston, Mass.https://www.rawpixel.com/image/8907961/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseCountryside trip blog banner template, editable design. Famous art, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8926753/png-19th-century-advertisementView licenseJ. & P. Coats best six cord spool cotton. Gulliver and the Lilliputians.https://www.rawpixel.com/image/8905342/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseVintage fashion Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9622966/vintage-fashion-instagram-post-template-editable-textView license1880, J. & P. Coats' best six cord spool cotton.https://www.rawpixel.com/image/8907608/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSummer collection Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10173123/summer-collection-instagram-post-template-editable-textView licenseSee what can be done with Willimantic six cord spool cotton!https://www.rawpixel.com/image/8907966/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseVintage collection Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/8894024/vintage-collection-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseSoapine rises above everythinghttps://www.rawpixel.com/image/8907899/image-arts-vintage-balloonsFree Image from public domain licenseBeach club Facebook cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8783410/beach-club-facebook-cover-template-editable-designView licenseStandard Family Medicine of New England in constant use past 25 yrs. Take Quaker Bitters for dyspepsia & blood. Rustic…https://www.rawpixel.com/image/8908058/image-arts-medicine-vintageFree Image from public domain licenseCountryside trip Instagram story template, editable design. Famous art, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8926006/png-19th-century-advertisementView licenseStandard Family Medicine of New England in constant use past 25 yrs. Quaker Bitters, the Brighton belle.https://www.rawpixel.com/image/8908056/image-arts-medicine-vintageFree Image from public domain license