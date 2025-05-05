Edit ImageCrop15SaveSaveEdit Imageplumpicnic basketposterpublic domain posterspicniccanned foodvintage library cardsvintage bakingTry Atmore's mince meat and genuine English plum puddingOriginal public domain image from Digital CommonwealthMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 810 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1690 x 2503 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarAesthetic purple poster template, editable Art Nouveau woman design, remixed by rapixelhttps://www.rawpixel.com/image/8640617/png-aesthetic-art-nouveau-artworkView licenseTry Atmore's mince meat and genuine English plum pudding. Original public domain image from Digital Commonwealth.. Digitally…https://www.rawpixel.com/image/16167844/image-art-vintage-paintingFree Image from public domain licenseBaked with love poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12796864/baked-with-love-poster-templateView licenseTry Atmore's mince meat and genuine English plum puddinghttps://www.rawpixel.com/image/8907092/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseBusiness card mockup, editable corporate identity designhttps://www.rawpixel.com/image/8837164/business-card-mockup-editable-corporate-identity-designView licenseTry Atmore's mince meat and genuine English plum puddinghttps://www.rawpixel.com/image/8908716/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseBaking workshop poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11911469/baking-workshop-poster-template-editable-text-and-designView licenseAsk for Thurbers' canned strawberries, peaches, cherries, pineapples, egg plums, quinces, pears, apricots, etc. etc.https://www.rawpixel.com/image/8908011/image-plant-arts-vintageFree Image from public domain licenseBakery templates poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14735340/bakery-templates-poster-templateView licenseJ & P. Coats' thread, best six cord cotton for sewing machineshttps://www.rawpixel.com/image/8907838/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseBread baking guide poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11907147/bread-baking-guide-poster-template-editable-text-and-designView licenseAsk for Thurbers' canned strawberries, peaches, cherries, pineapples, egg plums, quinces, pears, apricots, etc. etc.https://www.rawpixel.com/image/8908016/image-plant-arts-vintageFree Image from public domain licenseCroissant bakery shop Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12467860/croissant-bakery-shop-instagram-post-template-editable-textView licenseGoing mamma's errands, Heinzhttps://www.rawpixel.com/image/8906715/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseCroissant bakery shop Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12467848/croissant-bakery-shop-instagram-post-template-editable-textView licenseGo away! This is Libby McNeill & Libby's Cooked Corned Beef for grandmahttps://www.rawpixel.com/image/8908805/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseTasty baked treats Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13051037/tasty-baked-treats-instagram-post-templateView licenseDilworth's Coffee is unequaled.https://www.rawpixel.com/image/8907581/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSourdough masterclass poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11907077/sourdough-masterclass-poster-template-editable-text-and-designView licenseThe favorite for 1885, Willimantic thread. Willimantic Linen Co., 200 yds, 50https://www.rawpixel.com/image/8905306/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEaster sale poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14408306/easter-sale-poster-templateView license"Cruel deceiver, you or I must die." The "Diamond Package Dyes" never deceive. Brilliant, durable, economical. They are the…https://www.rawpixel.com/image/8907553/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseBakery shop Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12538447/bakery-shop-facebook-post-template-editable-designView licenseHeckers' perfect baking powderhttps://www.rawpixel.com/image/8908035/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseHomemade bakery Facebook cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12499103/homemade-bakery-facebook-cover-template-editable-designView licenseThe Armour Canning Co. Pork and beans with tomato sauce. Chicago, U. S. A.https://www.rawpixel.com/image/8906911/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseFun summer quote social media template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18115912/fun-summer-quote-social-media-template-editable-designView licenseFive boys, four standing around a grounded hot air balloon, one standing inside the basket pouring drinks for the others.https://www.rawpixel.com/image/8907599/image-art-vintage-balloonsFree Image from public domain licenseEditable charming cottage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15595763/editable-charming-cottage-design-element-setView licenseHeinz Apple Butterhttps://www.rawpixel.com/image/8908684/heinz-apple-butterFree Image from public domain licenseBaking show poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11706049/baking-show-poster-template-editable-text-designView licenseFairbank Canning Co., cooked corned beef, Chicago, Ill. The Lion brand.https://www.rawpixel.com/image/8906676/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSummer party poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10111122/summer-party-poster-template-editable-text-designView licenseChild ice skating.https://www.rawpixel.com/image/8907519/child-ice-skatingFree Image from public domain licenseSummer bucket list poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11765094/summer-bucket-list-poster-template-editable-text-and-designView licenseA hunter will never think of home while he has plenty of "Wilson's Cooked Corned Beef."https://www.rawpixel.com/image/8906984/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseBranding poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14039408/branding-poster-templateView licenseHeinz Tomato Souphttps://www.rawpixel.com/image/8906752/heinz-tomato-soupFree Image from public domain licenseEaster egg hunt poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14408300/easter-egg-hunt-poster-templateView licensePerfectly pure! Van Duzer's fruit extractshttps://www.rawpixel.com/image/8908113/image-plant-arts-vintageFree Image from public domain license