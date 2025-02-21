rawpixel
Edit ImageCrop
New Remington sewing machine no. 3. The easiest running machine in the world. Last for ever
Save
Edit Image
sewingvintage postcardvintage sewingbutterflypostcards public domainpublic domain sewingsewing machinesvintage sewing machine
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216375/editable-blue-various-object-design-element-setView license
Standard Sewing Machine Co., Cleveland, O.
Standard Sewing Machine Co., Cleveland, O.
https://www.rawpixel.com/image/8908783/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216378/editable-blue-various-object-design-element-setView license
"Domestic"
"Domestic"
https://www.rawpixel.com/image/8908703/domesticFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216498/editable-blue-various-object-design-element-setView license
Howe
Howe
https://www.rawpixel.com/image/8908699/howeFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216329/editable-blue-various-object-design-element-setView license
Clark's O.N.T. Spool Cotton, the standard thread for hand and machine sewing.
Clark's O.N.T. Spool Cotton, the standard thread for hand and machine sewing.
https://www.rawpixel.com/image/8907517/image-art-vintage-handFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216502/editable-blue-various-object-design-element-setView license
Buy the new Remington sewing machine
Buy the new Remington sewing machine
https://www.rawpixel.com/image/8906945/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216988/editable-blue-various-object-design-element-setView license
Domestic - Domestic patterns
Domestic - Domestic patterns
https://www.rawpixel.com/image/8908728/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216313/editable-blue-various-object-design-element-setView license
Clark's O.N.T. Spool Cotton, the standard thread for hand and machine sewing.
Clark's O.N.T. Spool Cotton, the standard thread for hand and machine sewing.
https://www.rawpixel.com/image/8906475/image-arts-vintage-handFree Image from public domain license
Vintage postage stamp element, editable design set
Vintage postage stamp element, editable design set
https://www.rawpixel.com/image/14992467/vintage-postage-stamp-element-editable-design-setView license
Singer
Singer
https://www.rawpixel.com/image/8908740/singerFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216395/editable-blue-various-object-design-element-setView license
White, black and colors for hand and machine
White, black and colors for hand and machine
https://www.rawpixel.com/image/8908017/image-arts-vintage-handFree Image from public domain license
Paper collage, editable element collection
Paper collage, editable element collection
https://www.rawpixel.com/image/16611700/paper-collage-editable-element-collectionView license
Willimantaic, the best thread for sewing machines
Willimantaic, the best thread for sewing machines
https://www.rawpixel.com/image/8908039/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216757/editable-blue-various-object-design-element-setView license
The Eldredge - leads the world
The Eldredge - leads the world
https://www.rawpixel.com/image/8906933/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216705/editable-blue-various-object-design-element-setView license
The biggest things ever put into water - Soapine did it
The biggest things ever put into water - Soapine did it
https://www.rawpixel.com/image/8907463/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216394/editable-blue-various-object-design-element-setView license
New Home Sewing Machine Co. 30 Union Square, New York and Orange Mass.
New Home Sewing Machine Co. 30 Union Square, New York and Orange Mass.
https://www.rawpixel.com/image/8907707/image-flowers-arts-vintageFree Image from public domain license
Embroidery nature textile, editable design element set
Embroidery nature textile, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15418745/embroidery-nature-textile-editable-design-element-setView license
J & P. Coats' thread, best six cord cotton for sewing machines
J & P. Coats' thread, best six cord cotton for sewing machines
https://www.rawpixel.com/image/8907838/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Embroidery nature textile, editable design element set
Embroidery nature textile, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15418873/embroidery-nature-textile-editable-design-element-setView license
Household Sewing Machine Co., Providence, R. I.
Household Sewing Machine Co., Providence, R. I.
https://www.rawpixel.com/image/8908806/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Clothing label template, editable business branding design
Clothing label template, editable business branding design
https://www.rawpixel.com/image/14709061/clothing-label-template-editable-business-branding-designView license
W. S. Underwood Pianos, Organs, Sewing machines, Wheeler & Wilson M'f'g Co.
W. S. Underwood Pianos, Organs, Sewing machines, Wheeler & Wilson M'f'g Co.
https://www.rawpixel.com/image/8907090/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Sewing Instagram post template, editable text
Sewing Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11724150/sewing-instagram-post-template-editable-textView license
It stands at the head - the light running "Domestic"
It stands at the head - the light running "Domestic"
https://www.rawpixel.com/image/8908688/image-arts-vintage-lightFree Image from public domain license
Sewing school Instagram post template
Sewing school Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14854029/sewing-school-instagram-post-templateView license
For hand & machine, white, black & colors, Coat's
For hand & machine, white, black & colors, Coat's
https://www.rawpixel.com/image/8907745/image-arts-vintage-handFree Image from public domain license
Hands holding electric screwdriver and wood background, technician illustration, editable design
Hands holding electric screwdriver and wood background, technician illustration, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11976055/png-background-carpenter-carpentryView license
The improved "Domestic" sewing machine. Style no. 7, try it.
The improved "Domestic" sewing machine. Style no. 7, try it.
https://www.rawpixel.com/image/8908698/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Sewing flyer template, editable text
Sewing flyer template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/9271239/sewing-flyer-template-editable-textView license
Hauthaways Peerless Gloss, best dressing ever produced for ladies & children's boots and shoes.
Hauthaways Peerless Gloss, best dressing ever produced for ladies & children's boots and shoes.
https://www.rawpixel.com/image/8907616/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license