Hot Box now and then - polar grease
Original public domain image from Digital Commonwealth Has no rival - Mica Axle Grease. "You see it runs easy because it's greased with Mica Axle Grease."
Pratt's Astral Oil Merchant's Gargling Oil. A liniment for man & beast.
If I am Darwin's grandpa, it follows don't you see, that what is good for man and beast, is doubly good for me. Jumbo at the bar. Clark's O.N.T. Spool Cotton
The AMC Perfect Cereals - for sale by you grocer
Thorley's Illustrated history of the scale business. Buffalo Scale Company has the business.
Jumbo aesthetic. Clark's O.N.T. Spool Cotton Gold Coin
Ozama Coffee
St. Jacob's Oil conquers pain. Which shall I take first? Honey or vinegar? The Alden Fruit Vinegar
An uninvited guest, Hire's rootbeer Delaware River Chemical Works - Baugh & Sons Company. Analysis of Baugh's $25 Phosphate
I have bought it - Handy Box Shoe Blacking
Ozama Coffee N. K. Fairbank & Co's lard, no swill milk here, nothing but pure corn juice
Vegetine, the great blood purifier
Standard Family Medicine of New England in constant use past 25 yrs. Take Quaker Bitters for dyspepsia & blood.