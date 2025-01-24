Edit ImageCrop27SaveSaveEdit Imagemiamigoldfishpostcardfloridapostcard vintagefighting fishsiamfishFighting fish from Siam at eastern garden aquarium, 5 miles from South Miami, FloridaOriginal public domain image from Digital CommonwealthMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 748 pxHigh Resolution (HD) 3302 x 2059 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarGold Fish Decoration design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16240041/gold-fish-decoration-design-element-set-editable-designView licenseSeeing breeding angel fish at eastern garden aquarium, 5 miles from South Miami, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8908897/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseGold Fish Decoration design element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/16240017/gold-fish-decoration-design-element-set-editable-designView license"Treed" at monkey jungle, miles south of Miami Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8906384/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseBetta fish in bubble surreal remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663733/betta-fish-bubble-surreal-remix-editable-designView licenseBulu, the Monkey Jungle's famous gorilla, 22 miles south of Miami, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8906226/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseOhara Koson's editable Two veil goldfish. Original from The Rijksmuseum. Remastered by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8925777/png-animal-antique-aquariumView licenseFlorida hibiscus, Miami, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8906307/image-texture-flower-artFree Image from public domain licenseGoldfish pet animal set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080945/goldfish-pet-animal-set-editable-design-elementView licenseA colorful macaw family in the parrot jungle, South Miami, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8907673/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseGoldfish pet animal set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080661/goldfish-pet-animal-set-editable-design-elementView licenseCoral flamingo, rare bird farm, Miami, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8906272/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseGoldfish pet animal set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080660/goldfish-pet-animal-set-editable-design-elementView licenseCupids of Miami Beach, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8907584/image-arrow-texture-artsFree Image from public domain licenseGoldfish pet animal set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080697/goldfish-pet-animal-set-editable-design-elementView licenseThe Orange Bowl in Miami, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8907815/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseD-Day anniversary poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14640638/d-day-anniversary-poster-templateView licenseBulu, Florida's famous gorilla at Monkey Jungle, south of Miamihttps://www.rawpixel.com/image/8906229/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseGoldfish pet animal set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080696/goldfish-pet-animal-set-editable-design-elementView licenseGlobe of the earth, Pan American terminal building, Miami, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8906347/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseGoldfish pet animal set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080656/goldfish-pet-animal-set-editable-design-elementView licenseGiant Galapagos tortoises, North Miami Zoo, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8906303/image-texture-art-vintageFree Image from public domain licenseGoldfish in bowl set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080664/goldfish-bowl-set-editable-design-elementView licenseFlock of coral flamingos at Hialeah Park, Miami, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8906304/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseGoldfish in bowl set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080947/goldfish-bowl-set-editable-design-elementView licenseS.S. Southern Crosshttps://www.rawpixel.com/image/8907910/ss-southern-crossFree Image from public domain licenseGoldfish pet animal set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080659/goldfish-pet-animal-set-editable-design-elementView licenseBeauties at the Miami Beach, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8906194/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseGoldfish in bowl set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080663/goldfish-bowl-set-editable-design-elementView licenseA thrilling finish, West Flagler Kennel Clubhttps://www.rawpixel.com/image/8906382/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseGoldfish pet animal set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080695/goldfish-pet-animal-set-editable-design-elementView licenseGreyhound racing in Florida at the finish linehttps://www.rawpixel.com/image/8906344/image-texture-plant-artsFree Image from public domain licenseGoldfish pet animal set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080699/goldfish-pet-animal-set-editable-design-elementView licenseWarth Paint Co., 1923 Ponce de Leon Blvd. Coral Gables, Fla. Ph. 4-0267https://www.rawpixel.com/image/8906940/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseProtect fish blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14038880/protect-fish-blog-banner-templateView licensePerry Restaurant, U.S. Highways 19-98 & 27A, 1 mile south of Perry, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8908847/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseGoldfish pet animal set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15080657/goldfish-pet-animal-set-editable-design-elementView license"The Fish Kingdom", seen through glass bottom boats at Silver Springs, Fla.https://www.rawpixel.com/image/8908032/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseFish farming blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14038712/fish-farming-blog-banner-templateView licenseGreetings from Stuart, Florida, sailfish center of the worldhttps://www.rawpixel.com/image/8905293/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain license