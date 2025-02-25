rawpixel
Edit ImageCrop
Agave americana (common agave) by Maria Sibylla Merian
Save
Edit Image
agavemaria sibylla merianamericana artagave americanaagave plantamericanamaria sibyllaamericana vintage photo
Editable farming design, community remix
Editable farming design, community remix
https://www.rawpixel.com/image/13819728/editable-farming-design-community-remixView license
Yucca gloriosa (splendor palm lily)
Yucca gloriosa (splendor palm lily)
https://www.rawpixel.com/image/8757821/yucca-gloriosa-splendor-palm-lilyFree Image from public domain license
Get your glow Instagram post template, editable text
Get your glow Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11843541/get-your-glow-instagram-post-template-editable-textView license
Narcissus pseudonarcissus by Maria Sibylla Merian
Narcissus pseudonarcissus by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8924593/narcissus-pseudonarcissus-maria-sibylla-merianFree Image from public domain license
Vegetable gardening Instagram post template, editable text
Vegetable gardening Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11843559/vegetable-gardening-instagram-post-template-editable-textView license
aloe (aloe)
aloe (aloe)
https://www.rawpixel.com/image/8758371/aloe-aloeFree Image from public domain license
Coffee beans label template
Coffee beans label template
https://www.rawpixel.com/image/14777258/coffee-beans-label-templateView license
Tulipa gesneriana (garden tulip) by Maria Sibylla Merian
Tulipa gesneriana (garden tulip) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921334/image-flower-rose-plantFree Image from public domain license
Farmers market Instagram post template, editable text
Farmers market Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11734077/farmers-market-instagram-post-template-editable-textView license
Aloe vera (medical aloe)
Aloe vera (medical aloe)
https://www.rawpixel.com/image/8757629/aloe-vera-medical-aloeFree Image from public domain license
Minimal photo frame mockup, home decor
Minimal photo frame mockup, home decor
https://www.rawpixel.com/image/7705409/minimal-photo-frame-mockup-home-decorView license
Paeonia mascula (large-leaved peony) by Maria Sibylla Merian
Paeonia mascula (large-leaved peony) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8923881/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Art nature exhibition Instagram post template
Art nature exhibition Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/9967107/art-nature-exhibition-instagram-post-templateView license
Canna (canna)
Canna (canna)
https://www.rawpixel.com/image/8758556/canna-cannaFree Image from public domain license
Flower delivery Instagram post template
Flower delivery Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13606286/flower-delivery-instagram-post-templateView license
Cistus creticus (Cretan sunflower tree) by Maria Sibylla Merian
Cistus creticus (Cretan sunflower tree) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8919792/image-plant-art-vintageFree Image from public domain license
Organic vegetables Instagram post template, editable text
Organic vegetables Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11843394/organic-vegetables-instagram-post-template-editable-textView license
Solanum lycopersicum (common tomato) by Maria Sibylla Merian
Solanum lycopersicum (common tomato) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8919790/image-plant-art-vintageFree Image from public domain license
Lucky plants Instagram post template
Lucky plants Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/11608604/lucky-plants-instagram-post-templateView license
Narcissus pseudonarcissus;Narcissus poeticus (Prison lily);Narcissus ×incomparabilis (garden narcissus) by Maria Sibylla…
Narcissus pseudonarcissus;Narcissus poeticus (Prison lily);Narcissus ×incomparabilis (garden narcissus) by Maria Sibylla…
https://www.rawpixel.com/image/8919796/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Lucky plants poster template, editable text & design
Lucky plants poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/10115519/lucky-plants-poster-template-editable-text-designView license
Hyacinthus orientalis (common hyacinth) by Maria Sibylla Merian
Hyacinthus orientalis (common hyacinth) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8919808/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Meditation retreat flyer template, editable text
Meditation retreat flyer template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/7676574/meditation-retreat-flyer-template-editable-textView license
Lilium pyrenaicum (Pyrenean lily);Lilium martagon (wreath lily) by Maria Sibylla Merian
Lilium pyrenaicum (Pyrenean lily);Lilium martagon (wreath lily) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8919795/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Succulent fever Instagram post template
Succulent fever Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/13073476/succulent-fever-instagram-post-templateView license
Alcea rosea (garden hollyhock) by Maria Sibylla Merian
Alcea rosea (garden hollyhock) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8923856/image-flower-rose-plantFree Image from public domain license
Meditation retreat poster template, editable design
Meditation retreat poster template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7676576/meditation-retreat-poster-template-editable-designView license
Dianthus caryophyllus (garden carnation) by Maria Sibylla Merian
Dianthus caryophyllus (garden carnation) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8923758/image-flower-rose-plantFree Image from public domain license
Meditation retreat email header template, editable text
Meditation retreat email header template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/7676581/meditation-retreat-email-header-template-editable-textView license
Paeonia lactiflora (silk peony) by Maria Sibylla Merian
Paeonia lactiflora (silk peony) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8923883/image-flower-rose-plantFree Image from public domain license
Blank notes Instagram post template, editable design
Blank notes Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9587734/blank-notes-instagram-post-template-editable-designView license
Tropaeolum minus (small flower cress) by Maria Sibylla Merian
Tropaeolum minus (small flower cress) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8919820/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Keep it clean flyer template, editable design
Keep it clean flyer template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8814356/keep-clean-flyer-template-editable-designView license
Jacobaea maritima (grey leaf) by Maria Sibylla Merian
Jacobaea maritima (grey leaf) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8919780/image-plant-art-vintageFree Image from public domain license
Meditation retreat Twitter ad template, editable text
Meditation retreat Twitter ad template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/7676578/meditation-retreat-twitter-template-editable-textView license
Tulipa gesneriana (garden tulip) by Maria Sibylla Merian
Tulipa gesneriana (garden tulip) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8919800/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Lucky plants Instagram post template, editable design
Lucky plants Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9712943/lucky-plants-instagram-post-template-editable-designView license
Datura stramonium (common maidenhair apple) by Maria Sibylla Merian
Datura stramonium (common maidenhair apple) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8920655/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Worship god flyer template, editable design
Worship god flyer template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8811788/worship-god-flyer-template-editable-designView license
Bellis perennis (common daisy) by Maria Sibylla Merian
Bellis perennis (common daisy) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8923804/image-flower-plant-artFree Image from public domain license