Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagecalamusacorus calamus botanicalmaria sibylla merianacorus calamusacorusgrassplantartAcorus calamus (common calamus) by Maria Sibylla MerianOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 903 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 5915 x 7862 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEditable farming design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/13819728/editable-farming-design-community-remixView licenseLilium candidum (madonna lily)https://www.rawpixel.com/image/8762880/lilium-candidum-madonna-lilyFree Image from public domain licenseGet your glow Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843541/get-your-glow-instagram-post-template-editable-textView licenseGladiolus communis (common gladiolus)https://www.rawpixel.com/image/8762955/gladiolus-communis-common-gladiolusFree Image from public domain licenseCoffee beans label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14777258/coffee-beans-label-templateView licenseScilla bifolia (two-leaved scilla);Muscari comosum (dusk hyacinth);Brimeura amethystina (Pyrenean hyacinth)https://www.rawpixel.com/image/8758311/image-grass-flower-plantFree Image from public domain licenseVegetable gardening Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843559/vegetable-gardening-instagram-post-template-editable-textView licenseNarcissus pseudonarcissus;Narcissus?×incomparabilis (garden daffodil)https://www.rawpixel.com/image/8747784/narcissus-pseudonarcissusnarcissusincomparabilis-garden-daffodilFree Image from public domain licenseMinimal photo frame mockup, home decorhttps://www.rawpixel.com/image/7705409/minimal-photo-frame-mockup-home-decorView licenseVitis vinifera (common wine)https://www.rawpixel.com/image/8815156/vitis-vinifera-common-wineFree Image from public domain licenseArt nature exhibition Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/9967107/art-nature-exhibition-instagram-post-templateView licenseIris latifolia (English iris)https://www.rawpixel.com/image/8763085/iris-latifolia-english-irisFree Image from public domain licenseFlower delivery Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13606286/flower-delivery-instagram-post-templateView licenseSolanum lycopersicum L. (common tomato) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8919803/image-plant-art-vintageFree Image from public domain licenseFarmers market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11734077/farmers-market-instagram-post-template-editable-textView licenseGalanthus nivalis (common snowdrop);Leucojum vernum (Dorotea lily);Leucojum aestivum (summer plum);Leucojum autumnale…https://www.rawpixel.com/image/8747526/image-plant-art-public-domainFree Image from public domain licenseEditable red rose border, Art Nouveau green backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8624648/editable-red-rose-border-art-nouveau-green-backgroundView licenseIris xiphium (Spanish iris)https://www.rawpixel.com/image/8815297/iris-xiphium-spanish-irisFree Image from public domain licenseFloral frame, editable pink background design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8687139/floral-frame-editable-pink-background-design-remixed-rawpixelView licenseNarcissus pseudonarcissus by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8924593/narcissus-pseudonarcissus-maria-sibylla-merianFree Image from public domain licensePink background, editable floral frame drawing design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8687147/pink-background-editable-floral-frame-drawing-design-remixed-rawpixelView licenseArmeria maritima (common English grass)https://www.rawpixel.com/image/8745730/armeria-maritima-common-english-grassFree Image from public domain licenseOrganic vegetables Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843394/organic-vegetables-instagram-post-template-editable-textView licensePyrus communis (common pear)https://www.rawpixel.com/image/8815197/pyrus-communis-common-pearFree Image from public domain licenseEditable grass silhouette design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15182735/editable-grass-silhouette-design-element-setView licenseIris latifolia (English iris);Iris sibirica (Siberian iris)https://www.rawpixel.com/image/8816387/iris-latifolia-english-irisiris-sibirica-siberian-irisFree Image from public domain licenseWomen's history month Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14459942/womens-history-month-instagram-post-templateView licenseMalus domestica (common apple)https://www.rawpixel.com/image/8815459/malus-domestica-common-appleFree Image from public domain licenseWomen's history month poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14770333/womens-history-month-poster-templateView licenseCentaurea seridis;Silybum marianum (common milk thistle)https://www.rawpixel.com/image/8745962/centaurea-seridissilybum-marianum-common-milk-thistleFree Image from public domain licenseWomen's history month Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14460675/womens-history-month-instagram-post-templateView licenseBromus hordeaceus (soft heron);Phalaris arundinacea (striped grass)https://www.rawpixel.com/image/8745673/bromus-hordeaceus-soft-heronphalaris-arundinacea-striped-grassFree Image from public domain licenseArt Nouveau red rose border, editable green backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8694096/art-nouveau-red-rose-border-editable-green-backgroundView licenseConvallaria majalis (lily lily);Convallaria majalis (variety of lily of the valley)https://www.rawpixel.com/image/8746755/image-grass-flower-leafFree Image from public domain licenseEditable grass design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15176414/editable-grass-design-element-setView licenseIris pumila (low iris) or Iris lutescens (dwarf iris);Iris graminea (grass-leaf iris)https://www.rawpixel.com/image/8816450/image-grass-flower-plantFree Image from public domain licenseVintage Spring frame background, editable yellow botanical background, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8713973/png-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView licenseHesperis matronalis (common evening star)https://www.rawpixel.com/image/8746745/hesperis-matronalis-common-evening-starFree Image from public domain licenseSummer sale, Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/17002595/summer-sale-instagram-post-template-editable-designView licenseHyssopus officinalis (true hyssop)https://www.rawpixel.com/image/8745770/hyssopus-officinalis-true-hyssopFree Image from public domain license