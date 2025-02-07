rawpixel
Title: Iris persica (Persian iris);Iris variegata (variegated iris);Iris ×sambucina (shelf iris) by Maria Sibylla Merian
Editable honey bee design element set
Iris pallida (pale iris);Iris variegata (variegated iris);Iris sibirica (Siberian iris)
Editable honey bee design element set
Iris ×germanica (garden iris);Iris xiphium (Spanish iris)
Flower and butterfly png, vintage botanical illustration. Remixed by rawpixel.
Iris susiana (mourning iris);Iris ×florentina (violet root)
Editable honey bee design element set
Iris latifolia (English iris);Iris sibirica (Siberian iris)
Editable farming design, community remix
Tulipa clusiana (clusius tulip);Fritillaria persica (Persian Fritillaria) by Maria Sibylla Merian
Editable honey bee design element set
Iris ×sambucina (shelf iris);Iris latifolia (English iris)
Editable honey bee design element set
Iris pumila (low iris) or Iris lutescens (dwarf iris);Iris graminea (grass-leaf iris)
Editable honey bee design element set
Iris latifolia (English iris);Iris xiphium (Spanish iris)
Editable honey bee design element set
Iris xiphium (Spanish iris) or Iris latifolia (English iris);Iris xiphium (Spanish iris)
Editable honey bee design element set
Iris graminea (grass-leaved iris);Iris sibirica (Siberian iris);Iris pseudacorus (yellow iris)
Editable honey bee design element set
Iris ×sambucina (shelf iris);Iris ×amoena (iris hybrid) by Maria Sibylla Merian
Editable honey bee design element set
Iris ×lurida (iris hybrid)
Editable honey bee design element set
Prunus dulcis (almond);Prunus persica (peach)
Honey comb, bees and flower paper remix, editable design
Iris latifolia (English iris)
Honey bee farm Instagram post template
Prunus persica (peach);Prunus armeniaca (common apricot)
Honey comb, bees and flower paper remix, editable design
Iris xiphium (Spanish iris)
Editable honey bee design element set
Iris xiphium (Spanish iris)
Flower quote, paper craft remix, editable design
Iris xiphium (Spanish iris)
Honey comb, bees and flower paper remix, editable design
Galeopsis speciosa (hemp cockroach);Salvia sclarea (variegated sage)
Wrinkled paper textured background, bees border, editable design
Aconitum variegatum (variegated storm hat);Aconitum napellus (Aconitum napellus)
