Edit ImageCrop8SaveSaveEdit Imagemaria sibylla meriancactuscactus paintingpearprickly pear cactusopuntiaprickly cactusholtzbeckerOpuntia monacantha (thorned prickly pear cactus) by Maria Sibylla MerianOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 783 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1007 x 1543 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarCactus care Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12699047/cactus-care-instagram-post-templateView licenseOpuntia monacantha (thorned prickly pear cactus)https://www.rawpixel.com/image/8758316/opuntia-monacantha-thorned-prickly-pear-cactusFree Image from public domain licenseCactus lovers Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12698867/cactus-lovers-instagram-post-templateView licenseOpuntia ficus-indica, Opuntia humifusa or Opuntia monacantha (species of prickly pear)https://www.rawpixel.com/image/8758370/image-plant-art-public-domainFree Image from public domain licenseCactus care Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/17004064/cactus-care-instagram-post-templateView licenseArgemone mexicana (Mexican prickly poppy)https://www.rawpixel.com/image/8746056/argemone-mexicana-mexican-prickly-poppyFree Image from public domain licenseSucculents Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12590241/succulents-instagram-post-template-editable-textView licensePrunus domestica (plum)https://www.rawpixel.com/image/8815439/prunus-domestica-plumFree Image from public domain licenseCacti pattern illustration, editable botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/9325415/cacti-pattern-illustration-editable-botanical-designView licensePyrus communis (common pear)https://www.rawpixel.com/image/8815197/pyrus-communis-common-pearFree Image from public domain licenseCactus lovers Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12590240/cactus-lovers-instagram-post-template-editable-textView licensePrunus persica (peach);Prunus armeniaca (common apricot)https://www.rawpixel.com/image/8758403/prunus-persica-peachprunus-armeniaca-common-apricotFree Image from public domain licenseCactus illustration desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9325267/cactus-illustration-desktop-wallpaper-editable-designView licenseMalus domestica (common apple)https://www.rawpixel.com/image/8815459/malus-domestica-common-appleFree Image from public domain licenseCacti pattern illustration, editable botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/9325266/cacti-pattern-illustration-editable-botanical-designView licenseCitrus medica (cedar)https://www.rawpixel.com/image/8758408/citrus-medica-cedarFree Image from public domain licenseAesthetic bunny ears cactus illustration collage elementhttps://www.rawpixel.com/image/8397605/aesthetic-bunny-ears-cactus-illustration-collage-elementView licenseIris latifolia (English iris)https://www.rawpixel.com/image/8758351/iris-latifolia-english-irisFree Image from public domain licenseBusiness card mockup, editable corporate identity designhttps://www.rawpixel.com/image/8857738/business-card-mockup-editable-corporate-identity-designView licenseHyacinthus orientalis (common hyacinth);Scilla amoena (sky blue scilla)https://www.rawpixel.com/image/8758407/hyacinthus-orientalis-common-hyacinthscilla-amoena-sky-blue-scillaFree Image from public domain licenseCactus pattern iPhone wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9325268/cactus-pattern-iphone-wallpaper-editable-designView licenseAloe vera (medical aloe)https://www.rawpixel.com/image/8757629/aloe-vera-medical-aloeFree Image from public domain licenseAesthetic cactus background, desert planthttps://www.rawpixel.com/image/8527253/aesthetic-cactus-background-desert-plantView licenseCitrus limon (common lemon);Citrus maxima (grapefruit)https://www.rawpixel.com/image/8758450/citrus-limon-common-lemoncitrus-maxima-grapefruitFree Image from public domain licenseCactus pattern illustration, editable botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/9325412/cactus-pattern-illustration-editable-botanical-designView licensealoe (aloe)https://www.rawpixel.com/image/8758371/aloe-aloeFree Image from public domain licenseCactus illustration border frame, editable botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/9326595/cactus-illustration-border-frame-editable-botanical-designView licenseAnemone hepatica (blue anemone)https://www.rawpixel.com/image/8746733/anemone-hepatica-blue-anemoneFree Image from public domain licenseCactus illustration border, editable background designhttps://www.rawpixel.com/image/9298538/cactus-illustration-border-editable-background-designView licenseDaphne laureola (laurel-daphne)https://www.rawpixel.com/image/8758289/daphne-laureola-laurel-daphneFree Image from public domain licenseHeart cactus collage png sticker, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9113079/heart-cactus-collage-png-sticker-editable-designView licenseIris ×squalens (iris hybrid);iris (iris) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8919778/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseCactus illustration border, editable background designhttps://www.rawpixel.com/image/9319998/cactus-illustration-border-editable-background-designView licenseCanna (canna)https://www.rawpixel.com/image/8758556/canna-cannaFree Image from public domain licenseCactus pattern illustration, editable botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/9325269/cactus-pattern-illustration-editable-botanical-designView licenseDianthus caryophyllus (garden carnation)https://www.rawpixel.com/image/8745804/dianthus-caryophyllus-garden-carnationFree Image from public domain licenseCactus illustration desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9325414/cactus-illustration-desktop-wallpaper-editable-designView licenseSpartium junceum (spartium)https://www.rawpixel.com/image/8745696/spartium-junceum-spartiumFree Image from public domain licenseCactus watercolor illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9254600/cactus-watercolor-illustration-setView licenseDactylorhiza maculata (spotted cuckoo herb)https://www.rawpixel.com/image/8758353/dactylorhiza-maculata-spotted-cuckoo-herbFree Image from public domain license