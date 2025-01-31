Edit ImageCrop12SaveSaveEdit Imagetomato botanicaltomatovintage tomatotomato plantmaria sibylla merianvintagevintage fruitsfruitSolanum lycopersicum L. (common tomato) by Maria Sibylla MerianOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 856 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1083 x 1519 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEditable farming design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/13819728/editable-farming-design-community-remixView licenseSolanum lycopersicum (common tomato) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8919790/image-plant-art-vintageFree Image from public domain licenseGet your glow Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843541/get-your-glow-instagram-post-template-editable-textView licenseTomato branches watercolor illustration element from Maria Sibylla Merian artwork, isolated vector element. Remixed by…https://www.rawpixel.com/image/16684202/vector-plant-fruit-artView licenseTomato recipes Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843175/tomato-recipes-instagram-post-template-editable-textView licenseTomato branches watercolor illustration element psd. Remixed from Maria Sibylla Merian artwork, by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9332463/psd-plant-watercolour-vintageView licenseVegetable gardening Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843559/vegetable-gardening-instagram-post-template-editable-textView licenseSolanum lycopersicum L. (common tomato) by Maria Sibylla Merian. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9298656/image-plant-art-watercolourFree Image from public domain licenseOrganic vegetables Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843394/organic-vegetables-instagram-post-template-editable-textView licenseTomato branches png watercolor illustration element, transparent background. Remixed from Maria Sibylla Merian artwork, by…https://www.rawpixel.com/image/9332462/png-plant-artView licenseFarmers market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11734077/farmers-market-instagram-post-template-editable-textView licenseTomato branches watercolor illustration element. Remixed from Maria Sibylla Merian artwork, by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9332464/image-plant-art-watercolourView licenseCoffee beans label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14777258/coffee-beans-label-templateView licenseSolanum dulcamara (bittersweet nightshade)https://www.rawpixel.com/image/8746161/solanum-dulcamara-bittersweet-nightshadeFree Image from public domain licenseBreakfast quote Instagram post template, editable design in orange toneshttps://www.rawpixel.com/image/18092493/breakfast-quote-instagram-post-template-editable-design-orange-tonesView licenseTomato watercolor illustration element from Maria Sibylla Merian artwork isolated on white, vector. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/16705525/vector-green-leaves-plant-fruitView licenseEditable vintage tropical fruit food design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15847707/editable-vintage-tropical-fruit-food-design-element-setView licensePrunus domestica (plum)https://www.rawpixel.com/image/8815439/prunus-domestica-plumFree Image from public domain licenseGrow your food Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10202696/grow-your-food-instagram-post-template-editable-textView licenseCucumis melo (melon)https://www.rawpixel.com/image/8815126/cucumis-melo-melonFree Image from public domain licenseFocaccia bread label template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14517405/focaccia-bread-label-template-editable-designView licensePyrus communis (common pear)https://www.rawpixel.com/image/8815197/pyrus-communis-common-pearFree Image from public domain licensePerfect to-ma-toes poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14039071/perfect-to-ma-toes-poster-templateView licenseVitis vinifera (common wine)https://www.rawpixel.com/image/8815156/vitis-vinifera-common-wineFree Image from public domain licenseRipped paper png mockup element, vintage fruits transparent background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9239482/png-customizable-cut-out-design-elementView licenseIris ×squalens (iris hybrid);iris (iris) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8919778/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseFresh fruits poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14819115/fresh-fruits-poster-templateView licenseTomato watercolor illustration element psd. Remixed from Maria Sibylla Merian artwork, by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9729589/psd-plant-art-vintageView licenseVeggie vibes Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14820985/veggie-vibes-instagram-post-template-editable-designView licenseSolanum pseudocapsicum (Jerusalem coral)https://www.rawpixel.com/image/8758479/solanum-pseudocapsicum-jerusalem-coralFree Image from public domain licenseCookbook cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14370437/cookbook-cover-templateView licenseNarcissus pseudonarcissus by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8924593/narcissus-pseudonarcissus-maria-sibylla-merianFree Image from public domain licenseFarmers' market poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14039333/farmers-market-poster-templateView licenseMalus domestica (common apple)https://www.rawpixel.com/image/8815459/malus-domestica-common-appleFree Image from public domain licenseVeggie vibes Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14831300/veggie-vibes-instagram-post-template-editable-designView licenseTomato watercolor illustration element from Maria Sibylla Merian artwork isolated on white, vector. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/16706828/vector-plant-fruit-artView licenseOrganic veggies poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14819604/organic-veggies-poster-templateView licenseHelianthus annuus (common sunflower) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8919816/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseTomato recipes Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13506673/tomato-recipes-instagram-post-templateView licenseHelianthus annuus (common sunflower) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8919813/image-flower-plant-artFree Image from public domain license