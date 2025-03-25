rawpixel
Edit ImageCrop
Colocasia esculenta (taro) by Maria Sibylla Merian
Save
Edit Image
maria sibylla merianmeriantarocolocasia esculentataro leavesvintage trees paintingcolocasia artmaria sibylla
Handmade soap Facebook post template
Handmade soap Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/12919098/handmade-soap-facebook-post-templateView license
Canna (canna)
Canna (canna)
https://www.rawpixel.com/image/8758556/canna-cannaFree Image from public domain license
Handmade soap Instagram story template
Handmade soap Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/12919107/handmade-soap-instagram-story-templateView license
Canna indica (edible canna)
Canna indica (edible canna)
https://www.rawpixel.com/image/8758562/canna-indica-edible-cannaFree Image from public domain license
Botanical market blog banner template
Botanical market blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/12721760/botanical-market-blog-banner-templateView license
Melia azedarach (paternoster tree)
Melia azedarach (paternoster tree)
https://www.rawpixel.com/image/8758573/melia-azedarach-paternoster-treeFree Image from public domain license
Handmade soap blog banner template
Handmade soap blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/12721976/handmade-soap-blog-banner-templateView license
Hesperis matronalis (common evening star)
Hesperis matronalis (common evening star)
https://www.rawpixel.com/image/8746745/hesperis-matronalis-common-evening-starFree Image from public domain license
Handmade soap poster template
Handmade soap poster template
https://www.rawpixel.com/image/12919101/handmade-soap-poster-templateView license
Argemone mexicana (Mexican prickly poppy)
Argemone mexicana (Mexican prickly poppy)
https://www.rawpixel.com/image/8746056/argemone-mexicana-mexican-prickly-poppyFree Image from public domain license
Tropical leaves vector design, editable design element set
Tropical leaves vector design, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15418574/tropical-leaves-vector-design-editable-design-element-setView license
Galega officinalis (doctor's pod)
Galega officinalis (doctor's pod)
https://www.rawpixel.com/image/8746213/galega-officinalis-doctors-podFree Image from public domain license
Editable tropical leaf vector design, editable design element set
Editable tropical leaf vector design, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15418779/editable-tropical-leaf-vector-design-editable-design-element-setView license
Amaranthus cruentus (red amaranth)
Amaranthus cruentus (red amaranth)
https://www.rawpixel.com/image/8745902/amaranthus-cruentus-red-amaranthFree Image from public domain license
Tropical leaves vector illustration, editable design element set
Tropical leaves vector illustration, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15418780/tropical-leaves-vector-illustration-editable-design-element-setView license
Arum italicum (Italian arum)
Arum italicum (Italian arum)
https://www.rawpixel.com/image/8758477/arum-italicum-italian-arumFree Image from public domain license
Editable tropical leaf illustrations, editable design element set
Editable tropical leaf illustrations, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15418581/editable-tropical-leaf-illustrations-editable-design-element-setView license
Convolvulus tricolor (maiden skirt);Ipomoea purpurea (Purple Magnolia)
Convolvulus tricolor (maiden skirt);Ipomoea purpurea (Purple Magnolia)
https://www.rawpixel.com/image/8745731/convolvulus-tricolor-maiden-skirtipomoea-purpurea-purple-magnoliaFree Image from public domain license
Editable tropical leaf illustrations, editable design element set
Editable tropical leaf illustrations, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15418575/editable-tropical-leaf-illustrations-editable-design-element-setView license
Digitalis grandiflora (large-flowered foxglove);Physostegia virginiana (Physostegia virginiana);Digitalis purpurea (common…
Digitalis grandiflora (large-flowered foxglove);Physostegia virginiana (Physostegia virginiana);Digitalis purpurea (common…
https://www.rawpixel.com/image/8745774/image-grass-flower-leafFree Image from public domain license
Tropical leaves vector illustration, editable design element set
Tropical leaves vector illustration, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15418776/tropical-leaves-vector-illustration-editable-design-element-setView license
Vinca minor (little evergreen)
Vinca minor (little evergreen)
https://www.rawpixel.com/image/8745786/vinca-minor-little-evergreenFree Image from public domain license
Tropical leaves editable element, editable design element set
Tropical leaves editable element, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15418571/tropical-leaves-editable-element-editable-design-element-setView license
Galeopsis speciosa (hemp cockroach);Salvia sclarea (variegated sage)
Galeopsis speciosa (hemp cockroach);Salvia sclarea (variegated sage)
https://www.rawpixel.com/image/8745800/galeopsis-speciosa-hemp-cockroachsalvia-sclarea-variegated-sageFree Image from public domain license
Tropical leaves vector illustration, editable design element set
Tropical leaves vector illustration, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15418784/tropical-leaves-vector-illustration-editable-design-element-setView license
Geranium phaeum (wave-crowned stork's bill);Geranium versicolor (net stork's bill)
Geranium phaeum (wave-crowned stork's bill);Geranium versicolor (net stork's bill)
https://www.rawpixel.com/image/8746004/image-flower-leaf-plantFree Image from public domain license
Get your glow Instagram post template, editable text
Get your glow Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11843541/get-your-glow-instagram-post-template-editable-textView license
Juglans regia (common walnut)
Juglans regia (common walnut)
https://www.rawpixel.com/image/8757587/juglans-regia-common-walnutFree Image from public domain license
Vegetable gardening Instagram post template, editable text
Vegetable gardening Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11843559/vegetable-gardening-instagram-post-template-editable-textView license
Primula ×pubescens (garden auricle)
Primula ×pubescens (garden auricle)
https://www.rawpixel.com/image/8746746/primula-pubescens-garden-auricleFree Image from public domain license
Editable farming design, community remix
Editable farming design, community remix
https://www.rawpixel.com/image/13819728/editable-farming-design-community-remixView license
Spiraea salicifolia (willow leaf spirea);Catananche caerulea (blue rattle flower)
Spiraea salicifolia (willow leaf spirea);Catananche caerulea (blue rattle flower)
https://www.rawpixel.com/image/8745887/image-grass-flower-leafFree Image from public domain license
F Champenois background, Alphonse Mucha's famous artwork, remixed by rawpixel, editable design
F Champenois background, Alphonse Mucha's famous artwork, remixed by rawpixel, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8686249/png-aesthetic-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView license
Kksgb2950/65 Urtica pilulifera (Roman nettle);Urtica urens (little nettle);Urtica dioica (large nettle)
Kksgb2950/65 Urtica pilulifera (Roman nettle);Urtica urens (little nettle);Urtica dioica (large nettle)
https://www.rawpixel.com/image/8745825/image-grass-flower-leafFree Image from public domain license
Vintage floral woman background, remixed from the artwork of Alphonse Mucha, editable design
Vintage floral woman background, remixed from the artwork of Alphonse Mucha, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8687630/png-aesthetic-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView license
Paeonia mascula (large-leaved peony) by Maria Sibylla Merian
Paeonia mascula (large-leaved peony) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8923881/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Vintage floral woman sticker, remixed from the artwork of Alphonse Mucha, editable design
Vintage floral woman sticker, remixed from the artwork of Alphonse Mucha, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8697091/png-aesthetic-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView license
Rhus typhina (stag tree)
Rhus typhina (stag tree)
https://www.rawpixel.com/image/8758439/rhus-typhina-stag-treeFree Image from public domain license
Farmers market Instagram post template, editable text
Farmers market Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11734077/farmers-market-instagram-post-template-editable-textView license
Helleborus niger (common Christmas rose)
Helleborus niger (common Christmas rose)
https://www.rawpixel.com/image/8745713/helleborus-niger-common-christmas-roseFree Image from public domain license