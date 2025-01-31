Edit ImageCrop6SaveSaveEdit Imagemaria sibylla merianlupinnordicaconitum napellusaconitum lycoctonumnordic artsmerianlupine plantAconitum lycoctonum (Nordic storm hat);Aconitum napellus (true storm hat);Aconitum anthora (fine-leaved storm hat) by Maria Sibylla MerianOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 887 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1135 x 1536 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEditable farming design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/13819728/editable-farming-design-community-remixView licenseAconitum variegatum (variegated storm hat);Aconitum napellus (Aconitum napellus)https://www.rawpixel.com/image/8745973/image-flower-leaf-plantFree Image from public domain licenseGet your glow Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843541/get-your-glow-instagram-post-template-editable-textView licenseAntirrhinum majus (garden snapdragon)https://www.rawpixel.com/image/8745972/antirrhinum-majus-garden-snapdragonFree Image from public domain licenseVegetable gardening Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843559/vegetable-gardening-instagram-post-template-editable-textView licenseFragaria vesca (forest strawberry)https://www.rawpixel.com/image/8745702/fragaria-vesca-forest-strawberryFree Image from public domain licenseMinimal photo frame mockup, home decorhttps://www.rawpixel.com/image/7705409/minimal-photo-frame-mockup-home-decorView licenseHesperis matronalis (common evening star)https://www.rawpixel.com/image/8746745/hesperis-matronalis-common-evening-starFree Image from public domain licenseArt nature exhibition Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/9967107/art-nature-exhibition-instagram-post-templateView licenseDigitalis purpurea (common digitalis)https://www.rawpixel.com/image/8745799/digitalis-purpurea-common-digitalisFree Image from public domain licenseFlower delivery Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13606286/flower-delivery-instagram-post-templateView licenseCentaurea cyanus (cornflower)https://www.rawpixel.com/image/8746022/centaurea-cyanus-cornflowerFree Image from public domain licenseCoffee beans label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14777258/coffee-beans-label-templateView licenseHyssopus officinalis (true hyssop)https://www.rawpixel.com/image/8745770/hyssopus-officinalis-true-hyssopFree Image from public domain licenseFarmers market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11734077/farmers-market-instagram-post-template-editable-textView licenseHedysarum coronarium (red clover)https://www.rawpixel.com/image/8746154/hedysarum-coronarium-red-cloverFree Image from public domain licenseOrganic vegetables Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843394/organic-vegetables-instagram-post-template-editable-textView licenseGalega officinalis (doctor's pod)https://www.rawpixel.com/image/8746213/galega-officinalis-doctors-podFree Image from public domain licenseNordic home decor poster template, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8821551/nordic-home-decor-poster-template-customizable-designView licenseCentaurea cyanus (cornflower)https://www.rawpixel.com/image/8746082/centaurea-cyanus-cornflowerFree Image from public domain licenseTomato recipes Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843175/tomato-recipes-instagram-post-template-editable-textView licenseErysimum cheiri (golden lacquer)https://www.rawpixel.com/image/8746371/erysimum-cheiri-golden-lacquerFree Image from public domain licenseNordic home decor Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9072652/nordic-home-decor-instagram-story-template-editable-social-media-designView licenseLupinus pilosus (blue lupine);Lupinus luteus (yellow lupine);Lupinus angustifolius (narrow-leaved lupine);Lupinus albus…https://www.rawpixel.com/image/8745839/image-flower-plant-patternFree Image from public domain licenseNordic home decor Instagram story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8152474/nordic-home-decor-instagram-story-template-editable-designView licenseGlebionis coronaria (crown bull's eye)https://www.rawpixel.com/image/8746131/glebionis-coronaria-crown-bulls-eyeFree Image from public domain licenseNordic home decor Instagram post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9057620/nordic-home-decor-instagram-post-template-editable-social-mediaView licenseMatthiola incana (winter nightshade)https://www.rawpixel.com/image/8746372/matthiola-incana-winter-nightshadeFree Image from public domain licenseNordic home decor Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7643185/nordic-home-decor-instagram-post-template-editable-designView licenseCerinthe major (great waxwort)https://www.rawpixel.com/image/8746349/cerinthe-major-great-waxwortFree Image from public domain licenseNordic home decor blog banner template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9072706/nordic-home-decor-blog-banner-template-editable-text-designView licenseAster linosyris (goldenhair asters);Linaria vulgaris (common codmouth)https://www.rawpixel.com/image/8746167/aster-linosyris-goldenhair-asterslinaria-vulgaris-common-codmouthFree Image from public domain licenseRecruitment ads Facebook cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8772039/recruitment-ads-facebook-cover-template-editable-designView licenseAchillea ptarmica (silver button yarrow);Achillea ageratum (balsam yarrow);Achillea millefolium (common yarrow)https://www.rawpixel.com/image/8745806/image-grass-flower-plantFree Image from public domain licenseNordic home decor post template, editable text for social mediahttps://www.rawpixel.com/image/9470005/nordic-home-decor-post-template-editable-text-for-social-mediaView licenseSaxifraga rotundifolia (round-leaved stonewort);Saxifraga umbrosa (Shadow Saxifrage);Saxifraga geum (porcelain flower)https://www.rawpixel.com/image/8815130/image-flower-plant-patternFree Image from public domain licenseNordic home Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452831/nordic-home-instagram-post-templateView licenseOphrys fuciflora (drone fly flower)https://www.rawpixel.com/image/8815121/ophrys-fuciflora-drone-fly-flowerFree Image from public domain licenseNordic home decor poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11786531/nordic-home-decor-poster-template-editable-text-and-designView licenseScabiosa atropurpurea (widow flower);Scabiosa columbaria (pigeon scabies)https://www.rawpixel.com/image/8745943/scabiosa-atropurpurea-widow-flowerscabiosa-columbaria-pigeon-scabiesFree Image from public domain license