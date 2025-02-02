Edit ImageCrop16SaveSaveEdit Imagemaria sibylla meriancandleverbascumvintage herbspurpleherbsherbs painting botanicalhans simonVerbascum blattaria (cluster royal candle);Verbascum phoeniceum (purple royal candle) by Maria Sibylla MerianOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 767 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4954 x 7752 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarGet your glow Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843541/get-your-glow-instagram-post-template-editable-textView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921292/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVegetable gardening Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843559/vegetable-gardening-instagram-post-template-editable-textView licenseLilium martagon (wreath lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921562/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseFarmers market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11734077/farmers-market-instagram-post-template-editable-textView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8922256/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseFlower delivery Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13606286/flower-delivery-instagram-post-templateView licenseAnemone ×fulgens (shiny anemone) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921665/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseArt nature exhibition Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/9967107/art-nature-exhibition-instagram-post-templateView licenseHesperis matronalis (common evening star) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921939/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseOrganic vegetables Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843394/organic-vegetables-instagram-post-template-editable-textView licensePrimula ×polyantha (?);Primula veris (?) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921792/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseTomato recipes Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843175/tomato-recipes-instagram-post-template-editable-textView licenseRanunculus acris (gold button buttercup);Ranunculus aconitifolius (silver button buttercup) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921456/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseEditable farming design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/13819728/editable-farming-design-community-remixView licenseScabiosa atropurpurea (widow flower) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921294/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseCoffee beans label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14777258/coffee-beans-label-templateView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8922168/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseGrow your food Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10202696/grow-your-food-instagram-post-template-editable-textView licenseAquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8922196/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's lady, ornament, art nouveau illustration, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8687652/png-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView licensePrimula ×pubescens (garden auricle) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921257/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's lady, ornament, art nouveau illustration, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8656485/png-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView licenseRanunculus asiaticus (garden buttercup) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921618/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseMinimal photo frame mockup, home decorhttps://www.rawpixel.com/image/7705409/minimal-photo-frame-mockup-home-decorView licenseCalendula officinalis (garden marigold) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921201/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's lady, ornament, art nouveau illustration, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8699019/png-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView licenseTitle page.Flower wreath by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8920550/title-pageflower-wreath-maria-sibylla-merianFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's lady sticker, ornament, art nouveau illustration, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8699060/png-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView licenseAnemone ×fulgens (shiny anemone) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921552/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman poster template, editable perfume shop, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8638441/png-aesthetic-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView licenseTagetes patula (barred velvet flower) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921443/image-flower-plant-artFree Image from public domain licensePink background, editable floral frame drawing design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8687147/pink-background-editable-floral-frame-drawing-design-remixed-rawpixelView licenseRanunculus illyricus (steppe buttercup);Anemone nemorosa (white anemone) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921567/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseHappy birthday card template, vintage botanical design, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/7580674/imageView licenseHelleborus niger (common Christmas rose);Eranthis hyemalis (garden-erantis);Gagea lutea (common golden star) by Maria…https://www.rawpixel.com/image/8921921/image-flower-christmas-plantFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's lady iPhone wallpaper, ornament, art nouveau illustration, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8687654/png-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView licensePolemonium caeruleum (common Jacob's ladder);Lotus tetragonolobus (asparagus pea) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921445/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Facebook ad template, editable Art Nouveau design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8638481/png-aesthetic-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView licenseViburnum opulus (common snowball);Jasminum officinale (Jasmine);Cytisus scoparius (common broom) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921790/image-flower-plant-artFree Image from public domain license